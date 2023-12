Kinderbücher als Friedensboten: Internationale Jugendbibliothek in der Blutenburg in München wird 75

Die Internationale Jugendbibliothek ist seit 1983 in der Blutenburg beheimatet. © Junko Yokata

Die größte Bücherei für Jugendliteratur aus aller Welt in Schloss Blutenburg in München feiert 75-jähriges Bestehen. So wird das Jubiläum gefeiert.

München / Obermenzing – Für 2023 rechnet die Internationale Jugendbibliothek (IJB) in Schloss Blutenburg mit 46.500 Besuchern. Es ist nach Auskunft von Pressesprecherin Julia Jerosch demnach „das erfolgreichste Jahr seit Langem“.

IJB in der Blutenburg in München feiert 75-jähriges Jubiläum

Und das ist nicht der einzige Grund zur Freude: Ende Dezember jährt sich zum 75. Mal die Gründung der Vereinigung „Freunde der Internationalen Jugendbibliothek“ und damit die Grundlage für die Eröffnung der IJB im September 1949.

Die jüdische Kinderbuchautorin, Journalistin und IJB-Gründerin Jella Lepman sah nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in Kinderbüchern aus aller Welt Friedensboten und Brücken der Verständigung. „Lassen Sie uns bei den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt langsam ins Lot zu bringen.

IJB-Gründerin Jella Lepman © IJB

Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen“, erklärte sie 1945. Damals kam Lepman im Auftrag der amerikanischen Besatzungsmacht als Beraterin für „die kulturellen und erzieherischen Belange der Frauen und Kinder in der amerikanischen Besatzungszone“ aus dem englischen Exil zurück in das zerstörte Deutschland.

Weltweit größte Bibliothek für Kinder- und Jugendbücher: IJB seit 1983 in der Blutenburg in München

Zunächst organisierte sie mit gespendeten 4000 Titeln im Jahr 1946 eine „Internationale Jugendbuchausstellung“ im Haus der Kunst. Daraus erwuchs ihr Ziel, eine Jugendbibliothek mit Büchern aus aller Welt ins Leben zu rufen. Eröffnet wurde diese mit einem Bestand von 8000 Bänden zunächst in einer Villa an der Kaulbachstraße 11 a. 1983 bezog die Institution ihre jetzigen Räume in der Blutenburg, die daher von vielen auch Bücherschloss genannt wird.

Erich Kästner liest 1949 in der Bibliothek vor. © IJB

Die Mission der weltweit größten Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur (siehe Infokasten) hat nichts an Aktualität und Bedeutung verloren. „Wir fühlen uns dem Erbe Jella Lepmans verpflichtet“, sagt Julia Jerosch. Nach wie vor möchte die Einrichtung „Kindern einen Raum geben, in dem sie anhand von Büchern und Geschichten die Welt lesend entdecken können“.

Die Aktivitäten reichen von Vorschul- über Schul- bis hin zu Familienangeboten und Literaturfestivals. Heuer nutzten zum Beispiel über 600 Schulklassen die Workshops und Veranstaltungen, allein zum fünftägigen White Ravens Festival im Juli kamen 10.000 Besucher.

Jahresausstellung der IJB ab 22. April 2024

In der kommenden Jahresausstellung wird es ab Montag, 22. April 2024, um „Bilderbücher für Frieden und Menschlickkeit“ gehen. Gezeigt wird eine komplett aktualisierte Fassung der Wanderausstellung „Guten Tag, lieber Feind“.

Neben der Literaturvermittlung gibt es in der IJB noch zwei weitere Säulen: Sie ist zugleich Forschungszentrum mit einem eigenen Stipendiatenprogramm und Herausgeberin für viele Publikationen wie den seit 2011 erscheinenden „Kinder-Kalender“ und „Die Kinderbuchbrücke“ von Jella Lepman. Sie beschreibt darin die Entstehungsgeschichte der IJB. 2020 erschien anlässlich des 50. Todestages der Gründerin eine überarbeitete Neuauflage.

675.000 Bücher in 260 Sprachen Die IJB in der Blutenburg ist nach eigenen Angaben weltweit die größte Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Im Magazin unterhalb der Schlossanlage befinden sich 420.000 Buchtitel. Insgesamt beläuft sich der Bestand an Kinder- und Jugendbüchern aktuell auf 675.000 Bücher aus der ganzen Welt, in 260 Sprachen, aus sechs Jahrhunderten. Jährlich kommen etwa 10.000 weitere aktuelle Titel hinzu. Das älteste Kinderbuch in der Sammlung stammt aus dem 16. Jahrhundert: eine Reineke-Fuchs-Ausgabe auf Latein. Alle Buchexemplare sind Schenkungen, vor allem von Verlagen, Autoren und Illustratoren sowie aus Nachlässen und Sammlungen. Als Stiftung wird die IJB zu gleichen Teilen vom Bund (Familienministerium), dem Land (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) und der Stadt München (Kulturreferat) gefördert. Weitere Infos: www.ijb.de.

