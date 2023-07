Einzigartiges Turnevent bald an der Isar? ‒ München bewirbt sich um Austragung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2029

Von: Kevin Wenger

Teilen

Die Turnerelite Deutschlands könnte 2029 mit Amateurturnern beim Internationalen Deutschen Turnfest in München turnen. (Symbolbild) © dpa/Marijan Murat

München will das Internationale Deutsche Turnerfest 2029 und nach den European Championships 2022 und der Fußball-EM 2024 das nächste Großereignis austragen: Die Stimmen:

München ‒ Der Stadtrat hat die Bewerbung zur Ausrichtung des Internationalen Deutschen Turnfestes (IDT) 2029 beschlossen. Entsprechende Unterlagen würden an den Deutschen Turnerbund gesendet werden. Bereits Ende 2023 könnte eine Entscheidung über die Ausrichtungsrechte fallen.

München bewirbt sich um IDT: Spitzen- und Breitensport

Beim IDT treffen sich die Turnerelite und Amateurturner. Neben Spitzenwettkämpfen um die Deutschen Meisterschaften von Kinder bis Seniorengruppen, steht besonders der Breitensport im Mittelpunkt. Alle Generationen sind zum Turnen eingeladen - egal ob Kinderturnen oder Seniorenturnen. Das sportliche Programm wird von einem bunten Rahmenprogramm begleitet - von Workshops bis Turnfestmesse ist alles dabei.

Das IDT ist dabei die weltweit größte Sportveranstaltung, die Spitzen- und Breitensport zusammenführt. Das Teilnehmerfeld ist auch einzigartig. Mit knapp 100.000 Teilnehmern und 350.000 Zuschauern rechnet die Stadt im Falle einer Zusage.

Zur Ausrichtung der Wettkämpfe würden die Sportstätten im Olympiapark, ähnlich wie zu den European Championships 2022, genutzt werden. Ebenso könnten Sportstätten der Stadt München, wie das Dantebad und das Dantestadion, genutzt werden.

München bewirbt sich um IDT: Die Stimmen aus dem Rathaus

Bürgermeisterin Verena Dietl würde sich sehr über das Austragungsrecht freuen. Turnen sei noch vor Fußball, Tennis und Schwimmen die beliebteste Sportart in München. Die Ausrichtung des IDT würde sich nahtlos zu weiteren sportlichen Großereignissen, so die Fußball- und Handball-Europameisterschaft oder Spiele der NFL in München, einreihen.

Sportreferent Florian Kraus zieht Parallelen zu den European Championships 2022, die eine „großartige Stimmung“ in der Münchner Bevölkerung entfacht hätten. Er würde sich freuen, diese Freude wieder mal mit Hunderttausenden zu teilen, die extra für den sportlichen Wettkampf nach München kommen würden.

Kathrin Abele, sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion will mit der Ausrichtung des IDT ein Zeichen für den Frauensport setzen und hofft, dass junge Mädchen sich dadurch ermutigt fühlen, ihrem Lieblingssport nachzugehen.

Bereits 1998 durfte München das IDT austragen - mit großem Erfolg. Es wurde eine rekordverdächtige Teilnehmerzahl von 100.00 Aktiven erreicht. Ein Erfolg, den man 2029 gerne übertrumpfen wollen würde.