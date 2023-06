Verein will Bildungssystem erneuern: Vorsitzende Christine Lindner im Gespräch zum Thema Gemeinschaftsschule

Von: Katrin Hildebrand

Christine Lindner ist vorsitzende des Vereins „Eine Schule für alle in Bayern“. Mit Hallo hat sie über das Thema Gemeinschaftsschule gesprochen. © privat

Der Verein „Eine Schule für alle in Bayern“ kämpft für eine Erneuerung des Bildungssystems. Die Vorsitzende Christine Lindner hat mit Hallo über das Thema Gemeinschaftsschule gesprochen.

München ‒ „Eine Schule für alle in Bayern“ kämpft für mehr Chancengleichheit, neue Lernkultur und Inklusion im Unterricht. An einer Podiumsdiskussion des Vereins im Giesinger Bahnhof nimmt im Juli auch die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, teil. Hallo München hat mit Christine Lindner zum Thema Gemeinschaftsschule gesprochen. Sie ist Vereinsvorsitzende und lebt im Fasangarten.

Immer mitmachen, stets hervorstechen: Schon in der Grundschule kann der Druck hoch sein. © Hendrik Schmidt/dpa

Frau Lindner, Sie sind Diplominformatikerin. Wie kamen Sie zum Thema Schule?

Eigentlich wollte ich nach dem Abitur Lehrerin werden, doch damals gab es eine Lehrerschwemme und ich lebte meine Liebe zur Mathematik dann in der Informatik aus. Mein Engagement begann mit meinem Sohn, der 2006 geboren wurde: Er ging zunächst auf die Lincolnschule im Fasangarten. In der dritten Klasse gab es dann eine Art Schlüsselerlebnis: Bei einem Test saß er zwei Stunden über einem Matheblatt und hat geweint. Der Grund dafür war allein die Prüfungssituation.

Da wurden Sie hellhörig?

Eigentlich schon ab der ersten Klasse, aber das Erlebnis war durchaus zentral. Es ist erstaunlich, wie wenig sich das System seit meiner eigenen Grundschulzeit verändert hatte. Die Kinder sitzen noch immer in Reih und Glied und lernen im Gleichschritt, egal wo deren Talente liegen. Und ab der dritten Klasse geht in der Grundschule ja das Thema Übertritt los. Dann beginnt der große Druck auf die gesamte Schulfamilie: Kinder, Lehrende und Eltern. Dieser wird letztlich vom System generiert. Und dabei werden doch gerade in der Grundschule die Grundlagen fürs Lernen gelegt.

Erfolgt die Aufteilung auf die drei Schultypen zu früh?

Ja, unbedingt. Es heißt zwar immer: Unser System sei durchlässig. Auch wer auf die Mittelschule geht, kann ja über Umwege Abi machen und auf die Uni gehen. Aber es gilt: Auf 19 Absteiger vom Gymnasium kommt ein Aufsteiger ins Gymnasium. Und es hat sich gezeigt, dass Eltern, die auf der Mittel- oder Realschule waren, ihre Kinder lieber auf diese Schultypen schicken als aufs Gymnasium, auch wenn diese den Notenschnitt dafür hätten.

Das klingt nach „Schuster, bleib bei deinen Leisten“...

Die Chancen der Kinder sind abhängig vom Einkommen der Eltern. Echte Chancengerechtigkeit existiert nicht. Daher setzen wir uns für ein längeres gemeinsames Lernen der Kinder ein – über die vierte Klasse hinaus.

Was unterscheidet Gemeinschafts- von Gesamtschulen?

Bei der Gesamtschule sind die drei unterschiedlichen Schultypen quasi in einem Gebäude vereint. Die Gemeinschaftsschule wiederum orientiert sich an Vorbildern in Skandinavien oder Neuseeland. Dort werden die Kinder erst in höheren Klassen getrennt – achte, neunte, zehnte. Die Gemeinschaftsschule sollte inklusiv sein und die Lernkultur verändern, indem sie nicht über Druck funktioniert, sondern die angeborene Neugierde der Kinder nutzt. Spielerisches Lernen quasi. Das negative Lernen unter großem Druck sollte es nicht mehr geben, dafür individuelle Förderung aller Talente. Dabei können alle Kinder sehr viel besser auch Leistung zeigen und ihre Potenziale entwickeln.

Auf welche Schule geht Ihr Sohn heute?

Er ist nach der dritten Klasse von der Regelschule auf die Montessorischule gewechselt und ist dort nun auf der Oberschule. Er hat spielerisch und ohne Noten gelernt, Leistung zu bringen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Außerdem ist er ein sehr sozialer Mensch geworden.

Podiumsdiskussion Die Podiumsdiskussion zur Gemeinschaftsschule in Bayern findet am Montag, 24. Juli, ab 19 Uhr im Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1, statt. Eintritt frei.

