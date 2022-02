Corona in München: die aktuelle Inzidenz und Krankenhausauslastung am Sonntag im Überblick

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Die aktuellen Werte für München in Sachen Corona-Inzidenz und Krankenhausauslastung. © Symbolbild: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

München - 7-Tage-Inzidenz, Krankenhausauslastung und Co.: Wir haben die aktuellen Werte für München und Bayern zusammengefasst.

Die 7-Tage-Inzidenz für München wird am Sonntag, 27. Februar, mit 1241,4 angegeben. Somit ist dieser Wert erneut leicht gesunken. Am Freitag lag der Wert noch bei 1287,9. Die Inzidenz für den Landkreis München gibt das RKI mit 1204,8 an.

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 1240,3.

Hallo München © Hallo München

Inzidenz in München und Bayern: Freistaat nicht mehr Bundesland mit der höchsten Inzidenz

Bayernweit gibt das RKI die Inzidenz mit 1695,3 an. War der Freistaat zuletzt negativer Spitzenreiter in Deutschland, hat er diesen mittlerweile an Sachsen-Anhalt abgegeben. Dort liegt der Wert jetzt bei 1803,5.

Die bundesweit höchste Infektionsrate meldete das RKI auch am Sonntag wieder für den Landkreis Regensburg mit einer Inzidenz von rund 3464.

Inzidenz in München und Bayern: hohe Zahl an nicht-erfassten Fällen vermutet

Insgesamt meldete das RKI 26 638 neue Fälle in Bayern. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg um 6 auf 21 313. Die gemeldeten Fallzahlen in Bayern stagnierten in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild Tagtäglich muss sich der Discounter-Riese Aldi mit Beschwerden seiner Kunden auseinandersetzen, nicht selten geht es um vermeintlich zu hohe Preise. Aber die können durchaus Ansichtssache sein. Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild

Experten gehen laut einem dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Neu: In Thalkirchen hat eine Corona-Anlaufstelle mit Seelsorge gegen Pandemie-Folgen eröffnet

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Sonntag

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 373 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3093 Intensivbetten sind noch 492 frei. Das entspricht 15,9 Prozent.

Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt knapp 12,1 Prozent.

Corona in München: Nur 6,7 Prozent der Intensivbetten noch frei

In den Kliniken in München sind noch 31 Intensivbetten frei. Das sind nur 6,7 Prozent und somit im bundesweiten Vergleich ein sehr niedriger Wert.

Auf den Intensivstationen werden 70 Corona-Patienten behandelt, davon sind 39 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de