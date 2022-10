Iran-Proteste in München: Mehr Rückhalt von Politik gewünscht

Iran-Proteste in München: Wo am Samstag demonstriert wird, was Exil-Iranerinnen sagen

Von: Marie-Julie Hlawica

Nicht nur auf Marienplatz & Co. wird demonstriert, auch an Münchner Schulen machen sich Schüler für Frauen im Iran stark. © Marie-Julie Hlawica

Kommenden Samstag wird in München gegen die Diskriminierung an Frauen im Iran demonstriert. Dazu hat Hallo mit Exil-Iranerinnen zur aktuellen Lage gesprochen.

München Vor gut einem Monat starb Mahsa Amini in Teheran in Haft. Die dortige Sittenpolizei warf ihr vor, das Kopftuch nicht korrekt getragen zu haben. Seit dem ungeklärten Tod der 22-Jährigen nehmen die Iran-Proteste weltweit zu. Auch in München finden am Samstag, 29. Oktober, wieder mehrere Kundgebungen statt.

Es geht um mehr, als ein Stück Stoff: „Es geht um Selbstbestimmung und Freiheit, um Freiheit von Frauen weltweit“, sagt Nuschin Rawanmehr, 44, vom Münchner Migrationsbeirat. Die Exil-Iranerin fordert ein klares Zeichen der Stadt: Sofort das iranische Konsulat zu schließen.

Iran-Proteste in München: „Schließt das Konsulat!“

„Es ist die Verlängerung des Regimes. Für die iranische Community ist es nicht verständlich, wie sie, die auf der Flucht sind und in der Landeshauptstadt Sicherheit und Schutz suchen, gemeinsam in einer Stadt mit denen leben müssen, die nach wie vor für das totalitäre Regime dieses Staats arbeiten und es unterstützen.“ Rawanmehr floh mit ihrer Familie als Neunjährige aus dem Iran, ist seit 2017 Mitglied im Münchner Migrationsbeirat.



Auch Dimitra Lang, ebenfalls Migrationsbeirätin in München, fordert: „Die Welt kann nicht länger dabei zusehen, dass Frauen im Iran diskriminiert werden, wenn sie kein Kopftuch tragen! Wir sind überzeugt, dass die psychische und physische Freiheit eines jeden Menschen zu achten ist. Jede Frau sollte selbst über ihre Kleidung entscheiden dürfen.“



Im Iran steigen die Todesfälle aktuell täglich. Immer wieder trifft es junge Frauen, die bei den systemkritischen Protesten sterben. Für die Frauenrechtsbewegung Terre des Femmes beobachtet Silvia Reckermann, auch Vorstandsmitglied des Nord-Süd-Forums München die Vorfälle. „Wir erleben im Iran den starken Wunsch nach einer Re-Säkularisierung. Die Menschen haben es satt, sich von Revolutionsgarden und Sittenwächtern gängeln zu lassen. Das Kopftuch als Zeichen der Geschlechtertrennung ist das Symbol dieser Kontrolle durch das Patriarchat, es steht für einen Kulturkampf zwischen Säkularen und Religiösen.“

Die Mitarbeiterin des Goethe-Instituts hat in Istanbul, dem Senegal und Dubai gearbeitet und gelebt. Das Kopftuch werde hier in Deutschland oft leichtfertig als rein private Entscheidung abgetan. „Ich habe nie Kopftuch getragen, es wurde auch nie von mir erwartet“, sagt sie.

Iran-Proteste in München: Mehr Rückhalt von Politik gewünscht

„Den Kopftuch-Auftritt mancher Politikerinnen im Ausland heute empfinde ich als Schlag ins Gesicht der mutigen Frauenbewegung.“ Sie befürwortet die Proteste. „Wir sehen im Iran, dass mit den Frauen auch Männer auf die Straße gehen – sie sind stark und solidarisch zusammen.“



Dazu wünscht sich Nuschin Rawanmehr mehr Rückhalt von der Politik: „Das bayerische Innenministerium ist gefordert. Viele Menschen, die hier im Exil leben, und auch ich, fühlen sich auch hier weiter unterwandert, unsicher und bespitzelt.“ Sie will, dass die Stadt deshalb auch wirtschaftliche Kontakte zum Iran kappt.

„München ist ein lukrativer Standort und Partner. So bekommt diese totalitäre Regierung Finanzmittel, um so weiter zu arbeiten.“ Rawanmehr, die die Facebookseite „Solidarität mit den Protestierenden des Iran“ mitinitiiert hat, sagt seit Jahren laut, was sie denkt. Nicht alle trauen sich das: „Ich merke, wie sich jetzt manche aus Angst von mir distanzieren.“

Proteste am Samstag 14 bis 16.30 Uhr: Demo vom Karl-Stützel-Platz zum Königsplatz. Erwartete Teilnehmer: 600 bis 700.

14.30 bis 18.30 Uhr: stationäre Demo am Marienplatz. Erwartete Teilnehmer: 2000 bis 3000.

15 bis 22 Uhr: Demo mit Start und Ziel Odeonsplatz. Erwartete Teilnehmer: 600 bis 1000.

