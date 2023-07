Gefahren nach Unwetter ‒ Stadt München warnt vor dem Baden und Bootfahren in und auf der Isar

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Stadt München warnt vor Gefahren beim Baden und Bootfahren auf der Isar. (Symbolbild) © Tobias Hase dpa/lby

Die Stadt warnt nach dem heftigen Unwetter in München vor dem Baden und Bootfahren auf der Isar. Gefahr besteht dort durch umgestürzte Bäume.

München ‒ Nach dem heftigen Unwetter in der Nacht warnt die Stadt München davor, in der Isar zu baden oder Boot zu fahren. In den Fluss stürzten zahlreiche Bäume und auch an den Ufern kam es zu Schäden.

München warnt - Gefahren beim Baden und Bootfahren in und auf der Isar

Diese Gefahren-Stellen an der Isar können aufgrund der großen Menge vor dem Wochenende nicht restlos beseitigt werden, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Für Schwimmer und Bootsfahrer bestehe die Gefahr, mit den Bäumen zusammenzustoßen. Auch können Personen an dem Treibholz hängen bleiben oder kentern sowie unter die Bäume geraten und ertrinken.

Bootfahren auf der Isar in München Grundsätzlich gilt: Auch bei strahlendem Sonnenschein und niedrigen Wasserständen ist besondere Vorsicht geboten. Strudel, Wasserwalzen, Wehranlagen sowie große Steine und Wurzeln unter der Wasseroberfläche sind vom Boot aus nicht immer erkennbar. Nach der geltenden Bade- und Bootverordnung ist das Bootfahren grundsätzlich von der südlichen Stadtgrenze nur bis zu den Bootshäusern auf Höhe der Thalkirchner Brücke erlaubt.

Wegen dem starken Wind rückte die Polizei zu zahlreichen Einsätzen aus. Beim S-Bahn-Verkehr kommt es weiter zu Einschränkungen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.