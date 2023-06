Gruppe retten Mann (29) aus der Isar ‒ Widersprüchliche Angaben lösen Polizei-Einsatz mit Hubschrauber aus

Von: Jonas Hönle

Ein Mann fiel in München in die Isar und löste durch widersprüchliche Angaben einen großen Polizei-Einsatz aus. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein Mann fiel in München in die Isar, eine Gruppe zog ihn wieder aus dem Fluss. Dann berichtete der 29-Jährige von einer weiteren Person im Wasser.

München / Au ‒ Drei Männer retten einen 29-Jährigen in München aus der Isar. Der Gerettete gab anschließend fälschlicherweise an, dass eine weiter Person in den Fluss gefallen war. Es kam zu einem großen Polizei-Einsatz mit einem Hubschrauber.

Mann fällt in München in die Isar - Polizei-Einsatz mit Hubschrauber

Der 29-Jährige befand sich am Samstagabend auf Höhe der Maximiliansbrücke an der Isar und wurde von drei Männer auf der gegenüberliegenden Schwindinsel beobachtet. Diese sahen, dass der Mann drohte in den Fluss zu fallen, berichtet die Polizei.

Die Gruppe ging daraufhin auf die anderen Uferseite und zogen den mittlerweile ins Wasser gefallenen Mann an Land. Daraufhin berichtete dieser, eine unbekannte Person, mit der er zuvor Alkohol konsumiert hatte zu vermissen. Er vermute, sie sei in die Isar gefallen. Daraufhin alarmierte die Gruppe die Polizei.

Geretteter Mann aus Isar berichtet von weiterer Person im Wasser

Sofort rückten über zehn Polizei-Streifen und ein Hubschrauber zur Suche aus.

Nachdem der 29-Jährige im Laufe des Einsatzes widersprüchliche Angaben machte und die Polizei auch keine weitere Person im Wasser fand, wurde der Einsatz beendet.

Der 29-Jährige wurde von einem Rettungsdienst aufgrund einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

