Mann fällt in München in die Isar ‒ Polizei springt zur Rettung hinterher

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München rettete einen Mann aus der Isar. (Archivbild) © Michael Westermann

Ein Mann fiel in München ins Wasser der Isar und konnte sich an einem Eisenring festhalten. Da seine Kraft schwand, sprang die Polizei zur Rettung hinterher.

München ‒ Die Münchner Polizei rettete einen Mann an der Ludwigsbrücke aus der Isar. Der 54-Jährige rutschte flussaufwärts aus und fiel in den Fluss.

Mann fällt an Ludwigsbrücke in München in die Isar ‒ Polizei springt zur Rettung ins Wasser

Eine Passantin bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, einen Mann nördlich der Ludwigsbrücke in der Isar, der sich an der dortigen Kanalbefestigung festhielt und um Hilfe rief.

Die alarmierte Polizei rückte aus und fand den Münchner unmittelbar vor dem Wehrsteg in der Isar vor. Er befand sich fast zur Gänze im Wasser und hielt sich an einem Eisenring der etwa zwei Meter hohen Uferbefestigung fest. Dabei gab der 54-Jährige an, bald keine Kraft mehr zu haben.

Polizei-Einsatz im Wasser - Beamten retten Münchner aus Isar

Daher sprangen zwei, mit einem Seil gesicherten, Polizisten zu dem Mann in die Isar. Sie konnten den Münchner sichern und unter massiver Kraftanstrengung zu einer etwa 15 Meter entfernten Notausstiegsleiter zu transportieren, heißt es von der Polizei. Dort brachten sie ihn ans Ufer in Sicherheit.

Im Rahmen der anschließenden medizinischen Versorgung wurde zunächst eine starke Unterkühlung festgestellt. Der Rettungsdienst brachte ihn daher zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

