Infotag zu den Plänen für die innerstädtische Isar ‒ Münchner können ihre Wünsche äußern

Die Pläne für die Isar in München werden am Infotag vorgestellt. © Sven Hoppe/dpa

Die Stadt München präsentiert die Pläne für die innerstädtische Isar auf der Praterinsel - Münchner können sich informieren und ihre Wünsche äußern.

München - Die Isar ist einer der beliebtesten Orte der Landeshauptstadt, der von den Münchnern gerne als Treffpunkt und zum Erholen genutzt wird. Gleichzeitig ist die Isar Lebensraum für Tiere und Pflanzen und hat einen großen Einfluss auf das Stadtklima.

Die unterschiedlichen Ansprüche, Potenziale und Wünsche für die innerstädtische Isar wurden von Vertretern aus Münchner Fachstellen, Institutionen und Vereinen sowie der Stadtpolitik diskutiert und im „Isar-Rahmenplan“ festgehalten. Der aktuelle Stand wird beim Infotag am Samstag, 30. Juli, auf der Praterinsel vorgestellt.

Infotag zu den Plänen für die innerstädtische Isar: Münchner können ihre Wünsche vorstellen

Im Isar-Rahmenplan wurden insbesondere Ziele und Vorschläge für den Erhalt und die Entwicklung des etwa zwei Kilometer langen innerstädtischen Isarabschnitts, wie beispielsweise Promenaden, Brücken und Zugänge zum Wasser, mögliche Orte für Gastronomie und Veranstaltungen, genauso wie Naturschutzbelange, vereinbart.

Am Samstag, 30. Juli, von 11 bis 17 Uhr, lädt die Stadt die Münchner dazu ein, sich auf der Praterinsel 5 über die Pläne und Projekte für die Isar in München zu informieren und mit Planern der Flussrunde ins Gespräch zu kommen. In einer Gesprächsrunde von 14 bis 15 Uhr wird die Bedeutung der innerstädtischen Isar für Stadt und Münchner unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und diskutiert, welche Funktionen sie in Zukunft noch stärker erfüllen muss.

Auf einem Barfußpfad kann die Isar auf der Praterinsel erlebt und durchwatet werden, mit Straßenkreiden können die Münchner ihre Visionen für die Isar vor Ort festhalten und vor Ort laden Liegestühle und ein Eis-Mobil zum Verweilen ein.

Infotag zum Isar-Rahmenplan auf der Praterinsel: Stadt München lädt Bürger ein

Weitere Informationen zur innerstädtischen Isar sind auf der Internetseite https://stadt.muenchen.de/infos/gruenplanung-sonderplanungen.html zu finden. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei und über sämtliche Zufahrten niveaugleich von den Gehwegen aus erreichbar. Die Stadt weist darauf hin, dass während des Infotages Bildaufnahmen gemacht werden. Wer nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte, soll das den Verantwortlichen vor Ort mitteilen.

Bei sehr schlechtem Wetter wird der Infotag auf Sonntag, 31. Juli, oder Sonntag, 18. September, verschoben.

