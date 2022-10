Leere Isar in München ‒ Die Isarfischer retten bedrohte Fischarten aus dem Fluss

Von: Kristina Beck

Die Isarfischer retten mit ihren Keschern bedrohte Fischarten aus der abgelassenen Isar am Deutschen Museum. © Die Isarfischer e.V.

Ungewöhnlicher Anblick am Deutschen Museum: Die Isarfischer laufen mit Keschern durch die fast wasserlose Isar und fischen den Fluss ab. Was steckt dahinter?

Sechs Wochen lang hat die Stadt versucht, einen Damm an der Corneliusbrücke dicht zu bekommen, doch dann musste es auf einmal ganz schnell gehen. Am vergangenen Samstag hieß es plötzlich für die Isarfischer: Ausrücken und Fische retten. Ausgerüstet mit Elektrofischgeräten, Wathosen und großen Bottichen wurden hunderte Fische gefangen, darunter seltene und geschützte Arten wie Barben, Äschen und Mühlkoppen.

Isar wird abgelassen: Bagger rollen an

Es war ein Schauspiel, an das sich vermutlich kaum ein Münchner erinnern kann: die Isar beim Deutschen Museum ohne Wasser. Denn die Isarsohle hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren um zwei Meter erhört. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich eine große Menge Kies in der Großen Isar angelagert.

Wo ist das Wasser hin? Bei der Bachauskehr wird die Isar abgelassen, um Müll und Sedimente zu entfernen. © Die Isarfischer e.V.

Eine echte Gefahr sei es bei Hochwasser, wie die Isarfischer die Lage einschätzen. Deswegen muss die Stadt München diesen Kies mit schwerem Räumgerät ausbaggern und abtransportieren, was nur ohne Wasser möglich ist.

Ramadama in München: Flussbett der Isar wird gesäubert

Positiver Nebeneffekt: Da die Isarfischer an diesem Samstag auch ihr traditionelles Ramadama veranstaltet haben, konnte erstmals auch das Flussbett selbst gereinigt werden. Zutage kamen Feuerlöscher, E-Scooter, Gartenstühle und eine Bushaltestelle. Die gefährdeten Fische hatten die Isarfischer zum Glück schon abgeholt.

Bachauskehr an der Isar Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst finden in München Bachauskehren statt. Vom 7. bis 28. Oktober werden die Große Isar, also der Isar-Seitenarm zwischen dem westlichen Isarufer und Museumsinsel, Wehrsteg und Praterinsel, sowie der Fabrikbach einschließlich der anschließenden Gewässer – unter anderem Eisbach und Schwabinger Bach – geräumt. Dabei wird der Zulauf zum Fabrikbach geschlossen, und die Gewässer werden anschließend durch die Fischerei-Berechtigten abgefischt. Bei der Bachauskehr wird das Fluss- oder Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit. Denn was sich am Grund ablagert oder ungehindert wuchert, belastet die Tierwelt und die Wasserqualität. Das Baureferat führt die sogenannte sanfte Bachauskehr durch, bei der zum Schutz der Tierwelt jederzeit Restwasser in den Bächen bleibt. Größere Fische werden abgefischt und in andere Gewässer umgesetzt. Die Aktion wird naturschutzfachlich begleitet und dokumentiert.

