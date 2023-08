Eltern-Frust: Ganztag zwar gerettet – dafür aber Halbtagsklassen maximiert

Von: Daria Gontscharowa

Die Eltern, deren Kinder Halbtagsklassen in der Schule an der Klenzestraße 48 besuchen, sind empört: Die Regelklassen sind nun überfüllt – zugunsten der Ganztagsklasse. © privat

Eine Lösung für die Ganztagesklasse in der Schule an der Klenzestraße scheint gefunden - zu Ungunsten der Halbtagsklassen. Welche neuen Probleme aufkommen:

Isarvorstadt ‒ Die Situation in der Schule an der Klenzestraße 48 sorgt weiterhin für Ärger. Der Grund dafür ist die Umstrukturierung der dritten Jahrgangsstufe. Zunächst wurden die Eltern informiert, dass das Schulamt München eine Zusammenlegung der vier Parallelklassen der zukünftigen dritten Jahrgangsstufe in drei Parallelklassen plant. Das Ganztagsangebot sollte dabei wegen Umzugs eines Schülers abgeschafft werden. Die betroffenen Eltern haben daraufhin eine Petition eingereicht. Ziel war es, alle vier Klassen weiterzuführen.

Das Ergebnis: Die Ganztagsklasse bleibt und wird aus 21 Schülern bestehen. Doch: Statt bisher drei werden dafür nur noch zwei Halbtagsklassen gebildet – à 30 Kinder. Als Höchstzahl für die Grundschulstufen gelten in Bayern eigentlich 28.



„Dem Schulamt ist bewusst, dass Höchstzahlen der Schüler in den Halbtagsklassen überschritten werden“, heißt es im Behördenschreiben. Nach Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern könne aber auf den sogenannten „Werkzeugkasten“ des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zurückgegriffen würden. Dabei sei vorgesehen, in Ausnahmefällen auch Klassen mit bis zu 30 Schülern zu bilden. Das Ministerium sei auch im Bilde darüber, dass die neuen Regelklassen für alle Beteiligten eine Herausforderung sind. Es gebe aber keine andere Lösung, wenn die Ganztagsklasse weitergeführt werde.



Konflikt um Schulklassen: Ganztagsklasse gerettet - zu Ungunsten von zwei Halbtagsklassen

„Wir sehen eine unüberbrückbare Ungerechtigkeit im Zahlenverhältnis von 21 zu 30. Der Griff in diesen ,Werkzeugkasten‘ zu Ungunsten von 81 Schülern ist untragbar. Es kann nicht sein, dass die Kinder wieder die Leidtragenden in diesem System sind“, sagt Anna Helidonis, Klassenelternsprecherin der 2a. „Um die Ganztagsklasse zu retten, soll jetzt eine Benachteiligung von 60 Kindern hingenommen werden. Das kann nicht die Lösung sein!“, so Charlotte Löffler, Mutter eines Kindes aus der Halbtagsklasse.



Die Eltern fordern, alle vier Klassen weiterzuführen und wollen sich nun direkt ans Ministerium wenden. Falls sich nichts ändert, seien sie bereit, am ersten Schultag vor der Schule zu demonstrieren. Auf Hallo-Nachfrage teilt das Ministerium mit, dass eine Reduzierung der Schülerzahl in den Regelklassen zur Folge hätte, dass die Ganztagsklasse nicht fortgeführt werden könnte. „Außerdem ist die Schülerzahl kein Maßstab für erfolgreichen Unterricht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Vielmehr sind eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich“, sagt Ministeriums-Sprecher Daniel Otto.

