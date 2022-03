Schienenersatzverkehr statt U-Bahnbetrieb ‒ das setzen MVG und Stadt für Fahrgäste um

Von: Theresa Reich

Teilen

Ab Mitte März heißt es für Pendler: aussteigen am Goetheplatz und an der Implerstraße. Zwischen der Strecke fahren wegen Bauarbeiten 14 Wochen keine Linien der U3 und U6. © Klaus Haag

Trotz der wochenlangen Streckensperrung der Linien U3 und U6 bleiben einige Forderungen der BAs an die Stadt unerfüllt – was die MVG für Fahrgäste umsetzt...

Isarvorstadt/Sendling - Längere Fahrtzeiten, Umwege und volle Ersatzbusse. Damit müssen ab übernächster Woche die etwa 180.000 Münchner rechnen, die täglich mit den Linien U3 und U6 pendeln. Von Montag, 14. März, bis Donnerstag, 16. Juni, fahren zwischen den Haltestellen Implerstraße und Goetheplatz keine U-Bahnen.

Die Weichen werden für einen zweistelligen Millionenbetrag erneuert. Die MVG richtet für 14 Wochen einen Schienenersatzverkehr (SEV) auf den Strecken Brudermühl-/Implerstraße und Goetheplatz/Hauptbahnhof ein (s. Kasten).

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Wegen Erneuerung der Weichen: 14 Wochen SEV zwischen Goetheplatz und Implerstraße

Den örtlichen Bürgergremien reicht dieses Angebot aber nicht. So forderte der BA Ludwigs-/Isarvorstadt, die Stadt solle die Lindwurmstraße für Autos sperren „zugunsten einer Bus- und einer zusätzlichen Radspur“. Die Sendlinger Lokalpolitiker schlugen eine weniger radikale Maßnahme vor: „die Einrichtung einer Umweltspur für den ÖPNV, inklusive Taxis mit Beschilderung ‚Radverkehr frei’ beidseitig an der Lindwurmstraße.“

Auf mehrfache Hallo-Nachfrage kann das Mobilitätsreferat zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen, ob die Vorschläge umgesetzt werden. „Die Prüfung dazu dauert noch an“, erklärt Sprecherin Christina Warta.

U3 und U6 fallen wochenlang aus: Fahrgäste dürfen MVG-Rad kostenlos nutzen

Die Forderung nach einer kostenlosen Nutzung des MVG-Rads sicherte die Verkehrsgesellschaft bereits zu. Nun stehen die Modalitäten fest, wie MVG-Sprecher Johannes Boos erklärt. Es werden temporäre Radstationen am Goetheplatz und am Sendlinger Tor eingerichtet. Bei der Rückgabe erhalten die Nutzer eine Gutschrift von zehn Freiminuten – so wie bereits an allen Stationen in der Stadt.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: Johnson äußert schlimme Putin-Befürchtung - Erdogan-Telefonat mit Spannung erwartet In der Folge einer Gesetzesunterzeichnung beenden mehrere Medienhäuser ihre Arbeit in Russland. Die Ukraine ist von der Nato enttäuscht. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: Johnson äußert schlimme Putin-Befürchtung - Erdogan-Telefonat mit Spannung erwartet Ukraine-Krieg: Israels Premier überraschend bei Putin, dann bei Scholz - Briten wittern Kalkül um Feuerpause Israels Ministerpräsident spricht mit Putin. Weitere Russland-Ukraine-Verhandlung sind geplant. Wirbel um eine Feuerpause. Der News-Ticker. Ukraine-Krieg: Israels Premier überraschend bei Putin, dann bei Scholz - Briten wittern Kalkül um Feuerpause

Um auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität ein kostenloses Angebot zu schaffen, soll die Stadt, aus Sicht des BA Sendling, Rikscha-Dienste vom Goetheplatz sowie von der Implerstraße zum und vom Kreisverwaltungsreferat realisieren. Dazu liegt ebenfalls seitens des Mobilitätsreferats noch kein Ergebnis vor. Wichtig ist dem Gremium zudem: Das Kulturzentrum Gasteig HP8 soll ohne nochmaligen Umstieg von der Stadt erreichbar bleiben. Die Forderung wird aber nicht umgesetzt. Boos verweist auf die Direktverbindung durch Expressbus X30 und Metrobus 54.

So kommen Fahrgäste ans Ziel Der SEV der U3 fährt zwischen Brudermühlstraße und Hauptbahnhof Süd alle 2,5 Minuten während der Stoßzeiten. In gleichem Abstand verkehrt der Bus für die U6 zwischen Implerstraße und Goetheplatz. Der Bus X30 fährt zusätzlich vom Harras bis zum Rotkreuzplatz. Auch die Verstärkerbusse der Linie 63 werden verlängert und decken die Haltestellen von der Aidenbachstraße bis zur Donnersbergerbrücke ab. Wer vom Münchner Norden zum Tierpark möchte, braucht laut MVG durch den Umstieg zehn bis 15 Minuten länger: Vom Goetheplatz fährt der SEV der U3 bis Brudermühlstraße, von dort weiter mit der U3 bis Thalkirchen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de