Wegen der Hitze: Münchner BA fordert öffentlich zugängliche kühle Räume

Schattenplätze für heiße Tage

+ © bcb Der BA fordert, in der Stadtbibliothek kühle Räume einzurichten. © bcb

Um kurz aus der Sommerhitze entfliehen zu können, möchte der BA 2 kühle Räume in öffentlichen Gebäuden einrichten. Was genau geplant ist:

Isarvorstadt ‒ Die heißesten Stunden des Sommertages kostenlos in einem kühlen Raum zu verbringen – diese Möglichkeit soll für jeden Anwohner des Viertels bestehen. Dies beantragten die Lokalpolitiker des BA Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt in der jüngsten Sitzung. „Die meisten Privatwohnungen und Häuser sind nicht mit einer Klimaanlage oder Fernkälte ausgestattet. Deren Einbau und Betrieb kann sich nicht jeder leisten“, argumentierten die BA-Mitglieder.

Auf die Initiative der SPD-Fraktion hin wurde eine Vorschlagsliste der potenziellen Räume erstellt, die unter anderem folgende Einrichtungen umfasst: die Agentur für Arbeit an der Kapuzinerstraße 26, das Münchner Volkstheater an der Tumblingerstraße 29, das Deutsche Theater an der Schwanthalerstraße 13, das ASZ an der Hans-Sachs-Straße 14, die Stadtbibliothek an der Kapuzinerstraße 28 sowie das Kulturzentrum „Luise“an der Ruppertstraße 5.



+ Auch im ASZ sollen kühle Räume eingerichtet werden. © bcb

BA fordert kühle Räume gegen Hitze: So reagieren ASZ und Stadtbibliothek

„Damit sich die Menschen dort eine Weile zum Abkühlen aufhalten können, sollen die Räume mit bequemen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden und Zugang zu Trinkwasser haben“, forderten die Politiker. Was halten jedoch die Einrichtungen selbst von dieser Idee? Hallo hat sich vor Ort umgehört.



Eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek begrüßt das Vorhaben, unterstreicht aber, dass nur ein Raum des Gebäudes mit etwa 15 Sitzplätzen dafür zur Verfügung stehe. Dieser sei nicht klimatisiert, bleibe aber dank des Innenhofes und guter Belüftbarkeit auch bei der Hitze kühl.



Das ASZ wünschte sich wiederum mehr konkretere Angaben seitens des BA, um „eine Entscheidung in einer Teambesprechung dazu zu treffen“. Ohne genaue Informationen sei es nicht klar, ob die Einrichtung für die Umsetzung der Idee geeignet sei.

