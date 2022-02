Mehr Grün statt Autos ‒ das sind die Umbau-Pläne für das Projekt Am Glockenbach

Von: Theresa Reich

Teilen

Anfang 2024 soll Am Glockenbach der Straßenbelag erneuert werden. Der BA fordert eine gesamte Umgestaltung des Platzes. © Theresa Reich

Am Glockenbach stehen große Veränderungen an, in Zukunft soll es dort grüner werden – Im BA herrscht Uneinigkeit über die Durchführung einer Bürgerbeteiligung.

Isarvorstadt - Die Stadt will den Straßenbelag Am Glockenbach sanieren und Querungen für Fußgänger verbessern. Mehrere Parkplätze könnten schon Anfang 2024 weichen. Das Projekt ist bisher noch in Planung. Der BA Ludwigs-/Isarvorstadt fordert zudem, 38 Parkplätze umzuwandeln und stattdessen Bäume, Sitzbänke und Fahrradstellplätze anzubringen (s. Kasten).

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Projekt Am Glockenbach: Uneinigkeit im BA über Bürgerbeteiligung

Eine „gravierende Veränderung für die Nachbarschaft“, findet BA-Mitglied Martin Kilian (CSU). Er und seine Fraktion sehen den Umbau kritisch und forderten in der jüngsten Sitzung, dass Anwohner in Form einer Bürgerbeteiligung einbezogen werden.

Florian Petrich (Grüne) warf der CSU politisches Taktieren vor, um alles „ins Leere laufen zu lassen“. Er befürchtet, wenn der BA noch länger mit dem Antrag wartet, würde das Projekt aus der Prioritätenliste des Baureferats fallen und städtische Gelder stünden nicht mehr bereit. Um eine zeitintensive Bürgerbeteiligung zu umgehen, riet Barbara Turczynski-Hartje (SPD), Flyer in der Nachbarschaft zu verteilen. Diese sollen über „Sinn und Zweck“ informieren. „Radler bekommen mehr Stellfläche, Fußgänger mehr Platz“, betonte sie.



Man einigte sich auf einen Kompromiss: Die Stadt soll prüfen, ob eine Bürgerbeteiligung möglich ist, ohne den Zeitplan zu verschieben. Ansonsten soll eine Veranstaltung aufklären.

So könnte es Am Glockenbach aussehen Das Viertelgremium fordert, Am Glockenbach 5 den Bürgersteig zu vergrößern. Dort sind Stellflächen für Rad und Lastenräder geplant. Diese sollen auch an den Einmündungen von Holz- und Baldestraße eingerichtet werden. Zickzack-Linien sollen Parkverbote an den Kreuzungen von Jahn- und Baumstraße sowie Geyer- und Baldestraße anzeigen. Gehwegnasen und Poller könnten Überquerungen für Fußgänger sicherer gestalten. Zudem ist angedacht, 14 Bäume zu pflanzen und Parkbänke aufzustellen. Ob das möglich ist, soll die Stadt nun prüfen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de