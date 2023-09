Zettel in der Urne anstatt Probleme mit Wahlcomputern ‒ Münchens IT-Referentin über die analoge Wahl

Von: Jonas Hönle

Münchens IT-Referentin Laura Dornheim erklärt in der Hallo-Kolumne alle digitale Themen, die die Stadt und Leser beschäftigen. © Romy Ebert-Adeikis

Bei der Wahl am 8. Oktober werden wieder Kreuze auf Papier gemacht. Laura Dornheim erklärt, warum das gut ist und was das Münchner IT-Referat mit den Wahlen zu tun hat...

München ‒ Am 8. Oktober wird gewählt und vielleicht denken Sie, als oberste Digitalisiererin der Stadt würde ich meine Wahl lieber mit einem Klick statt mit einem Kreuz auf Papier machen. Das Gegenteil ist der Fall.

Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren intensiv mit Computern, habe sie studiert, programmiert und zusammengebaut. Genau darum bin ich der festen Überzeugung, dass es richtig und wichtig ist, dass die Stimmabgabe bei uns weiterhin ganz analog erfolgt.

Analoge Wahl auf Papier anstatt am Computer

Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie und ich finde es absolut richtig, dass wir diesen wichtigen Prozess nicht Maschinen anvertrauen, die nur die wenigsten von uns wirklich verstehen. Die vielen Probleme mit Wahlcomputern in anderen Ländern bestätigen das. Bei Zetteln in einer Urne kann immer nachvollzogen werden, dass pro Person nur einmal gewählt wurde. Diese sind zählbar und nachzählbar – für alle, auch ohne Informatikstudium.



IT-Referentin Laura Dornheim über die Wahl

Das heißt aber natürlich nicht, dass das Münchner IT-Referat mit den anstehenden Wahlen nichts zu tun hat, im Gegenteil. Alle, die sich dankenswerterweise als Wahlhelfer gemeldet haben, konnten sich online registrieren und schulen lassen. Jeder Wahlraum ist mit einem Wahlkoffer ausgestattet, der unter anderem einen Laptop beinhaltet. So können die Auszählungsergebnisse schnell erfasst und übermittelt werden. Und Sie können schon am Wahlabend online die ausgezählten Stimmkreise mitverfolgen.



Wenn Sie Fragen rund um die Wahl haben, hilft Ihnen seit diesem Jahr der Chatbot Muckl weiter, der auf der Webseite des KVR zum Beispiel erklärt, wie man Briefwahl beantragt. Was Sie wählen sollen, sagt er Ihnen nicht. Aber bitte gehen Sie wählen, ganz analog!



