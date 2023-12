Jahresrückblick 2023: Das waren die meistgelesenen München-Geschichten bei Hallo

Von Dieselfahrverbot, über zahlreiche Streiks bis zu Stillstand durch den Wintereinbruch: diese Geschichten bewegten unsere Leser 2023 besonders...

München – JANUAR Toller Treffpunkt oder Lärmquelle? Das Kulturcafé „Gans Woanders“ an der Pilgersheimer Straße 13, besser bekannt als „Hexenhäusl“, hält den BA Untergiesing-Harlaching auf Trab. Knapp 20 000 Münchner informieren sich auf unserer Homepage über das Thema.

Was sonst noch los war: Die im November des Vorjahres verschwundenen 15-jährigen Zwillingsschwestern aus der Altstadt tauchen nach gut sieben Wochen wieder auf. Laut Polizei lag keine Straftat vor, die Mädchen waren „abgehauen“.

FEBRUAR Ein Münchner Kiosk an der Isar wird von Ratten heimgesucht. Den Artikel über die Sorgen des Betreibers lesen über 50 000 Münchner. Kein Wunder – stehen seine Erlebnisse exem­plarisch für ein stadtweites Problem, das nur schwer in den Griff zu bekommen ist. Auch aktuell häufen sich Beschwerden über die Zunahme von Mäusen und Ratten in der Stadt.

Was sonst noch los war: Viele Diesel-Autos mit Euro 4-Norm und schlechter dürfen wegen eines heiß diskutierten Fahrverbots nicht mehr in die Innenstadt. Mittlerweile gibt es ein verhaltenes Aufatmen unter den Dieselfahrern: Eine geplante Verschärfung wurde im Oktober nicht umgesetzt. Nach dem Vorliegen neuer Messwerte befasst sich der Stadtrat im Frühjahr 2024 erneut mit dem Thema.

MÄRZ Aufgrund eines Warnstreiks stehen Anfang März in München Busse, U- und Trambahnen still. Knapp 100 000 User informieren sich in den Tagen rund um den Streik auf www.hallo-muenchen.de über dessen Auswirkungen.

Was sonst noch los war: Der FC Bayern feuert seinen Trainer Julian Nagelsmann und präsentiert wenige Tage später Thomas Tuchel als dessen Nachfolger.

APRIL Wegen der Baustelle am Sendlinger Tor werden die Linien U3 und U6 von Mitte Juni bis Ende Juli unterbrochen. Unsere Ankündigungen im April lesen insgesamt 60 000 Münchner.

Was sonst noch los war: Das Deutsche Museum erlebt in den Osterferien einen wahren Besucher-Ansturm. Die Warteschlangen sind oft 100 Meter lang, immer wieder geht ohne vorher gebuchtes Online-Ticket nichts mehr.

MAI Wie schon im März ruft Verdi zum Streik auf, wieder steht München still. Darüber, wann Busse und Bahnen fahren – oder eben nicht – informieren sich bei uns auch im Mai 50 000 Menschen. Weiterer Aufreger: Muss eine Bar nach zwölf Jahren ohne Beschwerden aufgrund eines einzelnen Anwohners früher schließen oder in Sachen Lärmschutz nachbessern? Diese Frage stellen sich ein Wirt in Schwabing und 30 000 Hallo-User.

Was sonst noch los war: Die Wittelsbacher-Hochzeit von Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra sorgt für Schlagzeilen. Erst, weil dafür der Schlosspark Nymphenburg teilweise gesperrt wird, dann, weil die Braut bei der Trauung einen Ohnmachtsanfall hat.

JUNI Schuttberge im Hof, verstopfte Rohre und mehr: Jahrelang hat ein Mieter in Obergiesing an seiner Wohnung festgehalten, am Ende monatelang als Letzter in dem sonst leeren Miets­haus an der Tegernseer Landstraße gelebt. Im Juni zieht er aus – und 30 000 Leser interessieren sich für seine Geschichte.

Was sonst noch los war: Auf der Landshuter Allee – direkt neben der Parkharfe des Olympiaparks – stirbt bei einem Unfall zweier Lastwagen ein Mensch. Die Rauchsäule des in Brand geratenen Tanklasters ist enorm.

JULI Wie wichtig ein Hausnotruf ist, zeigt ein Fall aus Untermenzing. Weil sie medizinische Hilfe benötigt, selbst aber nicht mehr die Tür öffnen kann, setzt die betroffene Seniorin einen Notruf ab. Die Rettung gestaltet sich trotzdem schwierig: Weil das Haus gut gesichert ist, muss die Feuerwehr mit hydraulischem Schneidgerät anrücken. 80 000 Menschen lesen den Online-Artikel über die kuriose Rettung mit gutem Ausgang.

Was sonst noch los war: Orkanböen entwurzeln besonders im Westen von München hunderte Bäume. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

AUGUST Für den Pflanzen-Kölle-Parkplatz an der Goteboldstraße lässt der Eigentümer eine Flüchtlingsunterkunft mit 300 Plätzen prüfen. Der BA und über 80 000 Hallo-Leser sind in heller Aufregung. Letztendlich werden die Pläne aber wieder begraben.

Was sonst noch los war: In München kommt es im Vorfeld der IAA zu mehreren Blockaden der „Letzten Generation“. Alleine das Polizeipräsidium München ist nach eigenen Angaben zeitweise täglich mit über 200 Beamten wegen der unangemeldeten und durch die Stadt per Allgemeinverfügung untersagten Blockade-Aktionen im Einsatz. Mehrere Aktivisten werden in Gewahrsam genommen.

SEPTEMBER Ein ungewöhnlicher Gast am Münchner Flughafen fasziniert die Münchner. Über 70 000 Mal wird der Artikel über die Landung eines Eurofighters aufgerufen. Grund zur Sorge besteht nicht. Solche Landungen kommen zwar selten, aber doch in regelmäßigen Abständen vor: Um für Notfälle gewappnet zu sein, übt die Luftwaffe Landungen, Betanken und Starts auf großen zivilen Verkehrsflughäfen.

Was sonst noch los war: Die Landtagswahl am 8. Oktober wirft ihre Schatten voraus – und sorgt im Vorfeld nicht nur in Sachen Flugblatt-Affäre für Aufregung. 48 000 Wähler, die in der Schwanthalerhöhe, Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt oder in Haidhausen wohnen, sind verunsichert, weil auf ihren Wahlbenachrichtigungen „München-Harlaching“ statt „München-Mitte“ als Stimmkreis angegeben ist. Letztendlich sind aber auch diese Benachrichtigungen gültig.

OKTOBER Im Oktober kommt der mittlerweile 12. Eberhofer-Roman von Rita Falk auf den Markt. Über 16 000 Leser interessiert, ob und wie es mit dem Kommissar danach weitergeht. Zum Schrecken vieler Fans kündigt die Autorin im Hallo-Interview aber erstmal eine Auszeit an.

Was sonst noch los war: Nach einer Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und dem Ostbahnhof kommt es zu massiven Ausfällen und Verspätungen.

NOVEMBER München trauert: Christiane Pearce-Blumhoff stirbt mit 81 Jahren völlig unerwartet eines natürlichen Todes. 90 000 Menschen lesen den Nachruf auf die beliebte Volksschauspielerin und Mutter des Comedian Simon Pearce.

Was sonst noch los war: Personalmangel weit und breit. Verkürzte Öffnungszeiten bei Bäckereien, Kinos und Geschäften sind die Folge, die MVG muss seit Monaten ihr Taktangebot ausdünnen. Konkrete Folge für den Advent: Die beliebte Christkindl­tram bleibt im Depot.

DEZEMBER Zugegeben – einen solchen Wintereinbruch wie in der Nacht auf den 2. Dezember gab es lange nicht mehr. Dass aber fast eine ganze Woche massive Einschränkungen beim ÖPNV hinzunehmen und viele Gehwege und Seitenstraßen tagelang nicht geräumt sind, erbost viele Münchner – und beschert unseren Artikeln dazu 150 000 Leser. Alleine unser Ticker zur Lage am Hauptbahnhof wird über 75 000 Mal aufgerufen.

Was sonst noch los war: Am 13. Dezember erscheint die letzte Mittwochsausgabe von Hallo München. Künftig gibt es uns mit größerem Umfang als bisher immer samstags.

