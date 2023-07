Zeugnis-Aktionen in München & Bayern: Wo es Gratis-Eis & Gutscheine gibt

Von: Kevin Wenger

Teilen

Vorfreude auf den 1. August: Dann starten in Bayern die Sommerferien. © dpa/Kästle

Bald beginnen für Bayerns Schüler die langersehnten Sommerferien. Davor gibt es aber noch die Jahreszeugnisse und in München können Einser-Schüler richtig abstauben:

München ‒ Die Sommerferien stehen vor der Tür: Ab Dienstag, 1. August, dürfen sich Münchens Schüler auf sechs Wochen Freizeit freuen – und auf viele Aktionen in München, die ihnen die Ferienzeit, zum Teil wortwörtlich, versüßen.



Hier werden Einser-Schüler belohnt: Eis schlecken und sporteln

• Schlemmen: Eine kostenlose Kugel Eis bekommen Schüler, die in mindestens einem Fach mit „Sehr gut“ abgeschnitten haben, am Freitag, 28. Juli, etwa bei der Gelateria Lorenzo an der Hohenzollernstraße oder der Conditorei Münchner Freiheit. In Letzterer ist das bereits seit 25 Jahren Tradition.



„Am ersten Ferientag wird eine extra Eistheke vor dem Café aufgebaut“, erklärt Geschäftsführer Max Eisenrieder. Die Aktion geht von 9 bis 12 Uhr. „In der Zeit stürmen wahnsinnig viele Schüler hierher“, sagt Eisenrieder. Etwa 130 Liter Eis stehen jedes Jahr für die Kinder bereit. „Das sind gut 2600 Kugeln, die wir verteilen.“ Aber Achtung: Zeugnis nicht vergessen!

• Shoppen: Gute Schüler werden auch von Möbel Höffner belohnt. Sie erhalten am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, für jede Eins auf dem Zeugnis einen Fünf-Euro-Gutschein. An den beiden Tagen geben von 10 bis 14 Uhr auch zwölf Geschäfte und Restaurants in den Stachus Passagen bei Vorlage des Zeugnisses kleine Geschenke aus. Mit dabei sind Shops wie Olymp & Hades, LeDu, City Parfümerie, Frogis, Sonnentor, M-net, My Indigor, The Candy Store, Kaimug und Body Shop.



Hier werden Einser-Schüler belohnt: Volle Fahrt voraus mit der Bahn

• Sporteln: Wer mindestens eine „Eins“ im Jahreszeugnis stehen hat, darf am Freitag, 28. Juli, gratis kraxeln gehen. Das Angebot gilt für alle Schüler allgemeinbildender Schulen in den Boulderwelten in München am Ostbahnhof, in Freiham und in Brunnthal. Zeugnis und Ausweis nicht vergessen!

• Sommerpass Bayern: Wie in den Vorjahren gibt es für Schulabsolventen heuer wieder den Sommerpass Bayern. Damit erhalten diese von Montag, 24. Juli, bis Samstag, 30. September, freien Eintritt in bayerische Schlösser, Burgen, Museen und Sammlungen. Außerdem können die Schüler auf den Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee oder Tegernsee gratis mitfahren.



„Freie Fahrt für Einserschüler“ heißt es heuer auch wieder bei der Deutschen Bahn. Alle, die mindestens einmal „Sehr gut“ erreicht haben, können am Montag, 31. Juli, mit der Bahn kostenlos durch ganz Bayern reisen. Mitzubringen sind eine Zeugniskopie und ein gültiger Ausweis.

sd

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.