Sie kämpft für München ‒ 17-jährige ESV-Athletin tritt bei Ju-Jutsu-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi an

Von: Ursula Löschau

Nadine Rameckers (17) kämpft im deutschen Nationalteam bei der Ju-Jutsu-WM. © Ursula Löschau

Die ESV-Athletin Nadine Rameckers (17) aus München tritt bei der Ju-Jutsu-WM in Abu Dhabi an. Wie sie ursprünglich zum Sport kam und wie sie entdeckt wurde...

„Es war Liebe auf den ersten Tritt“, sagt Nadine Rameckers lachend, wenn sie sich an ihr erstes Ju-Jutsu-Training als Neunjährige im ESV München erinnert.

Und ihr Gesicht strahlt auch beim Gedanken daran, wohin die Leidenschaft zu diesem Sport sie inzwischen gebracht hat: Die heute 17-Jährige ist Mitglied der Nationalmannschaft und kämpft am Montag, 31. Oktober, bei der Ju-Jutsu-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Die Aubingerin ist in ihrer Alters- und Gewichtsklasse die einzige Teilnehmerin aus München und Südbayern.



ESV-Athletin Nadine Rameckers (17) aus München bei Ju-Jutsu-WM in Abu Dhabi am Start

Angefangen hatte sie als Kind eigentlich mit Karate. Erst später, als ihr Vater beim ESV seine Ju-Jutsu-Kenntnisse aus Studienzeiten wieder auffrischen wollte und auch ihre Mutter diese Kampfsportart ausprobierte, wurde die Tochter neugierig.

Ein Schnuppertraining reichte aus, um sie voll und ganz zu begeistern. „Das Tolle an Ju-Jutsu ist, dass es so viele Kampfsportarten miteinander verbindet. Und man lernt sinnvolle Selbstverteidigungsformen. Das bringt Selbstvertrauen“, betont die junge Frau.



Kommt nach der Bayerischen Meisterschaft die Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu?

Für den sogenannten Bundeskader entdeckt wurde die Sportlerin 2020. Da hatte Nadine Rameckers bereits einmal die Südbayerischen und zweimal die Bayerischen Meisterschaften gewonnen und sich bei den Deutschen Meisterschaften mehrmals Bronze geholt.

Jetzt geht es für sie zum ersten Mal darum, im deutschen Nationalteam bei einer Weltmeisterschaft (WM) anzutreten. Ihr Ziel: „Ich möchte Spaß haben und alle Erfahrungen mitnehmen.“



Natürlich wäre die 17-Jährige aber auch stolz, wenn sie für München – und Deutschland – einen Titel erringen könnte. Dazu müsste sie in ihrer Kategorie (U21 bis 70 Kilogramm) im KO-System an einem Tag mehrere Gegnerinnen bezwingen.

In ihrer Gruppe treten neben Deutschland Teilnehmerinnen aus Kasachstan, Thailand, Österreich, Griechenland, Slowenien, Rumänien und Frankreich an. „Es kann nach zwei verlorenen Kämpfen schon Schluss sein. Es kann aber auch bis ins Finale gehen“, sagt die Athletin.



Intensives Training für Rameckers im ESV vor Ju-Jutsu-WM in Abi Dhabi

Für Letzteres trainiert Rameckers sechs Tage oder im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche. Das meiste davon findet im ESV statt. Vor der WM kommen zusätzlich noch Vorbereitungs-Trainingslager dazu.

Parallel dazu beginnt die Aubingerin im Moment mit ihrem Medizinstudium in München, nachdem sie im Sommer Abitur gemacht hat. „Medizin interessiert mich doch noch mehr als ein Sportstudium. Zumal Sport und Medizin ja auch viel gemeinsam haben.“



Außerdem weiß die 17-Jährige: „Mit Ju-Jutsu verdient man kein Geld, egal wie gut man wird. Man macht es wirklich rein für den Spaß.“

So würde es bei der WM, die insgesamt vom 29. Oktober bis 8. November in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate stattfindet, auch kein Preisgeld geben. „Dabeisein ist alles“, lautet die Devise für die Münchnerin.

Der ESV München lädt am 22. Oktober zur großen Kampfsportgala ein Der ESV München an der Margarethe-Danzi-Straße 21 hat acht verschiedene Kampfsport­abteilungen von Aikido/Kendo/Iaido über Ju-Jutsu und Karate bis Taekwon­-Do und Modern Arnis. Zusammen rund 700 Sportler sind dort aktiv. Das sind fast zehn Prozent der insgesamt etwa 7500 Vereinsmitglieder. Was die Sportarten im sogenannten Budo-Bereich ausmacht und wie sie sich voneinander unterscheiden, präsentiert der ESV München am Samstag, 22. Oktober, im Rahmen einer großen Kampfsportgala. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro unter budo.esv-muenchen.com. Und: Ticketinhaber, die neugierig geworden sind, können im Anschluss bis Jahresende in einer kostenfreien Schnuppermitgliedschaft alle Kampfsportabteilungen des Vereins kennenlernen und die Varianten selbst ausprobieren. Zudem ist der ESV in Nymphenburg regelmäßig auch Austragungsort für große Turniere. Am Wochenende, 25. und 26. März 2023, finden die Deutschen Ju-Jutsu-Meisterschaften dort statt. Ein „Heimspiel“, auf das sich Nadine Rameckers schon freut.