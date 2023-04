Ins Gesicht geschlagen und bespuckt: 12-Jähriger in München brutal von Jugendlichen ausgeraubt

Polizei München

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration In München ist ein 12-Jähriger von anderen Jugendlichen brutal ausgeraubt worden (Symbolfoto). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marco Litzlbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wieder haben in München Jugendliche einen anderen Jugendlichen brutal überfallen und ausgeraubt. Wie die Münchner Polizei die Täter beschreibt...

München / Sendling - Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat sich die Tat bereits am Mittwoch, 29. März 2023, gegen 16.30 Uhr ereignet. Ein 12- und ein 11-Jähriger sind in der Valleystraße von zwei bisher unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen worden.

Einer der Täter forderte laut Polizeiangaben den 12-Jährigen unter Androhung von körperlicher Gewalt auf, ihm seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. Er durchsuchte den 12-Jährigen und entnahm ihm „eine geringe Menge Bargeld“. Das Opfer wurde durch den Geschädigten ins Gesicht geschlagen und angespuckt.

Anschließend flüchteten die jugendlichen Täter in Richtung U-Bahnhof Harras. Der 12-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion 15 (Sendling).

+++ Brand in Lagerhalle bei München: Drei Menschen werden verletzt +++

Brutaler Überfall auf Jugendliche in Sendling: die Täterbeschreibung der Polizei

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1: Männlich, 14-15 Jahre, 160cm-165cm groß, normale Statur, dunkelblonde, mittellange Haare mit Haarreif, nordeuropäisches Aussehen, weiße Turnschuhe, grauer Trainingsanzug mit FC-Bayern-Emblem, keine Brille, Muttermal unter dem linken Auge, grüne Augen

Täter 2: Männlich, 14-15 Jahre, 160-165cm groß, schwarze Haare, schwarzer Fischerhut, rote Jogginghose mit drei weißen Streifen, schwarzer Hoodie, orientalisches Aussehen, Oberlippenbart, keine Brille, Air Jorden1 Schuhe in rot/weiß.

Zeugenaufruf: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Valleystraße und des U-Bahnhofes Harras, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

+++ Herabfallende Fassadenteile, umstürzende Bauzäune: Die Sturmbilanz der Münchner Feuerwehr vom Wochenende +++

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.