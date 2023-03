Jugendliche schmeißen Kirchen-Fenster in München ein ‒ dann beleidigt die Gruppe die Gottesdienst-Besucher

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München sucht Jugendliche, die das Fenster einer Kirche einwarfen und die Gottesdienst-Besucher beleidigten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Jugendliche warfen das Fenster einer Kirchen in München ein. Als die Messe-Teilnehmer und der Pfarrer ins Freie treten, werden sie von der Gruppe beleidigt.

München / Laim ‒ Die Polizei ermittelt nach einem staatsschutzrelevanten Delikt an einer Kirche in München. Jugendliche schmissen während einer Messe ein Fenster ein und beleidigten im Anschluss die Teilnehmer des Gottesdienstes.

Jugendliche schmeißen Kirchen-Fenster in München während Gottesdienst ein

Besucher der Messe in der Kirche an der Mathunistraße in Laim hörten am Samstagabend einen lauten Knall, konnten diesen jedoch zuerst nicht zuordnen, berichtet die Polizei.

Als sie nach dem Gottesdienst ins Freie traten, wurden die Gläubigen und der Pfarrer von einer Gruppe Jugendlichen ohne ersichtlichen Grund beleidigt. Dabei fielen laut Polizei auch abfällige Bemerkungen über die Religion. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen.

Gruppe beleidigt Messe-Besucher in München - Polizei ermittelt wegen staatsschutzrelevanten Delikt

Eine Besucherin des Gottesdienstes verständigte deshalb den Notruf 110. Eine eingeleitete Fahndung ergab jedoch keine Hinweise auf die Täter.

Allerdings bemerkten die Beamten ein eingeworfenes Fenster an der Kirche fest, die wohl die Ursache des zuvor wahrgenommen Knalls war.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass die Gruppe zuerst mit einem Stein die Scheibe eingeworfen hat und anschließend die Besucher des Gottesdienstes beleidigte.

Der entstandene Sachschaden kann bis dato nicht beziffert werden. Das Münchner Kommissariat für Staatsschutzdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mathunistraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 42, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.