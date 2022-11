Jugendliche Mädchen bedrohen Obdachlose in München mit Messer

Von: Jonas Hönle

In München haben Mädchen Obdachlose beleidigt und mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Polizei München ermittelt, nachdem drei jugendliche Mädchen mehrere Obdachlose zunächst beleidigten und dann mit einem Messer bedrohten.

Die Polizei-Kommissariat für Nötigung hat die Ermittlungen gegen eine 14-Jährige und ihre Freundinnen im Alter von 12 und 13 Jahren aufgenommen.

Die drei Mädchen aus Fürstenfeldbruck befanden sich laut Polizei am Samstag, gegen 01.30 Uhr, am S-Bahnhof Berg am Laim. Bei der dortigen Fußgänger-Unterführung stießen sie auf die Wohnsitzlosen, die dort übernachteten.

Daraufhin begannen die Jugendlichen ohne Grund drei der Obdachlosen zu beleidigen. Zusätzlich hielt die 14-Jährige einem Mann ein Taschenmesser vor und drohte ihm damit, zu zustechen.

Nachdem es einem der Männer schließlich gelang die Polizei zu informieren, brachten die Beamten die Mädchen zur Wache.

Gegen die 14-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Sie wurde danach in eine Betreuungseinrichtung gebracht. Die anderen beiden Minderjährigen wurden ihren Eltern übergeben.

