Junge klettert auf Baum und kommt nicht mehr herunter ‒ Münchner Feuerwehr rückt zur Rettung aus

Von: Jonas Hönle

Die Münchner Feuerwehr rettet einem Jungen von einem Baum. © Berufsfeuerwehr München

An einem Spielplatz in München kam ein 8-Jähriger nicht mehr von einem Baum herunter. Die Feuerwehr brachte ihn mit einer Drehleiter wieder auf den Boden.

München / Neuhausen ‒ Ein 8-jähriger Junge ist auf einem Spielplatz in München auf einem Baum geklettert und traute sich nicht mehr hinunter. Die Feuerwehr rückte aus und half dem Kletterer auf den Boden zurück.

Feuerwehr München rettet Jungen von Baum, als er nicht mehr runterkommt

Der Bub erklomm den Baum an der Hirschbergstraße in Neuhausen am Mittwoch gegen 13 Uhr. Laut Feuerwehr bekam er es auf etwa sieben Meter Höhe mit der Angst zu tun und schrie laut um Hilfe.

Eine Passantin bemerkte die Notlage und alarmierte den Notruf 112.

Einsatz an Spielplatz an der Hirschbergstraße in Neuhausen

Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte den Bub zunächst mit einer Steckleiter, bevor sie ihn sicher mit der Drehleiter auf den Boden zurückbrachten. Dort schloss ihn seine Mutter überglücklich in die Arme.

„Wer hoch hinaus will, braucht jemanden, der ihn auf dem Boden der Tatsachen zurückführt!“ heißt es von der Feuerwehr.

