Sie starb vor 125 Jahren: Die Geschichte von Kaiserin Sisi

Kaiserin Sisi starb vor 125 Jahren ‒ Anekdoten aus ihrer Geburtsstadt München

Von: Ursula Löschau

Teilen

Kaiserin Elisabeth von Österreich war ein Münchner Kindl. Sisi starb vor 125 Jahren. © Kaiserin Elisabeth Museum Possenhofen

Österreichs Kaiserin starb am 10. September vor 125 Jahren: Hallo erinnert an Episoden der Geschichte in ihrer Heimatstadt München.

München ‒ Wer über den Elisabethplatz oder die gleichnamige Straße in Schwabing geht, denkt nicht unbedingt gleich an Sisi, wie Kaiserin Elisabeth von Österreich und Königin von Ungarn auch genannt wurde. Doch sie ist die Namensgeberin. München ehrt so eine seiner berühmtesten Töchter.

Denn die spätere Monarchin war ein echtes Münchner Kindl ‒ geboren am 24. Dezember 1837 im Herzog-Max-Palais an der Ludwigstraße 13, heute Sitz der Bundesbank in Bayern.

Weihnachtsglocken zur Geburt: Anekdoten aus Kaiserin Sisis Geburtsstadt München

So sollen zu ihrer Geburt an Heiligabend um 22.45 Uhr im Palais die Weihnachtsglocken zu hören gewesen seien. Außerdem ist überliefert, dass sie mit einem oder zwei Milchzähnen auf die Welt kam. Über die Anzahl wären sich Experten bis heute uneins, sagt Rosemarie Mann-Stein. Die Leiterin des Kaiserin Elisabeth Museums im historischen Bahnhof in Possenhofen hat für die Hallo-Leser die spannendsten Überlieferungen über Sisi in München recherchiert.

Rosemarie Mann-Stein, Leiterin des Kaiserin Elisabeth Museums im historischen Bahnhof in Possenhofen. © Kaiserin Elisabeth Museum

So auch den letzten Geburtstag, den die angehende Kaiserin im Palais verbracht hat. Es war ihr 16. im Jahr 1853. Zum Gratulieren kam kein Geringerer als Kaiser Franz Joseph von Österreich, Elisabeths Verlobter, nach München. Er schenkte ihr unter anderem einen Strauß frischer Rosen. „Das war damals mitten im Winter eine Sensation“, weiß Mann-Stein.



Im April 1854 verabschiedete sich Sisi von ihrer Heimatstadt, um in Wien zu heiraten und die Pflichten einer Kaiserin zu übernehmen. Zeitzeugen berichteten, dass ihr eine „tausendköpfige Menge“ auf der Ludwigstraße zuwinkte, während sie in einem sechsspännigen Reisewagen ihrem neuen Leben entgegenfuhr.



Bis zu ihrem letzten Aufenthalt kurz vor ihrem Tod besuchte sie München und ihre Angehörigen häufiger. Am 31. März 1865 nutzte König Lugwig II. einen ihrer Besuche im Palais, um der Kaiserin seine Aufwartung zu machen.

Sie starb vor 125 Jahren: Die Geschichte von Kaiserin Sisi

Sie selbst schrieb danach in einem Brief an ihren kleinen Sohn Rudolf: „Gestern hat mir der König eine lange Visite gemacht und wäre nicht endlich Großmama dazugekommen, so wäre er noch da. (…) Er hat mir die Hand so viel geküsst, dass Tante Sophie, die durch die Türe schaute, mich nachher fragte, ob ich sie noch habe.“

Im Januar 1874 wurde Sisi im Alter von 36 Jahren erstmals Großmutter und Taufpatin des ersten Kindes ihrer Tochter Gisela. Diese war mit Prinz Leopold von Bayern, einem Sohn des späteren Prinzregenten Luitpold, verheiratet und lebte in München. Bei ihrem Besuch zog die Monarchin es vor, im Hotel „Vier Jahreszeiten“ abzusteigen und Ludwigs Einladung in die Residenz auszuschlagen.

„Aus Angst, ununterbrochen mit König Ludwig beisammensein zu müssen“, erklärt Mann-Stein. Außerdem sorgte sie für ein Stadtgespräch, indem sie völlig überraschend ein Spital mit Cholerakranken besuchte. Der Biograph Egon Caesar Conte Corti hielt dazu fest: „Elisabeth zeigt persönlichen Mut wie kaum je ein gekröntes Haupt. (...) Ganz München spricht nur von dem mutigen Besuch der Kaiserin.“

„Ich verlasse niemals München, ohne hier einzukehren“ ‒ Schon Sisi trank Bier im Hofbräuhaus in München

Als ahnte sie, dass sie München nie wiedersehen würde, bewegte sie sich bei einem Halt auf dem Weg an den Genfer See im Juli 1898 durch die Stadt. Bei einem Spaziergang zeigte sie ihrer damaligen Hofdame Irma Gräfin von Sztáray wohl nahezu jeden Winkel, mit dem sie Erinnerungen verband. „Die Kaiserin lobte die alten Zeiten“, berichtete die Vertraute später, hätte für jeden und alles ein freundliches Wort gehabt und „Abschied von melancholischen Erinnerungen“ genommen.

Dann sei Elisabeth mit ihr zum Hofbräuhaus gegangen und habe gesagt: „Ich verlasse niemals München, ohne hier einzukehren.“ Als sich Gräfin von Sztáray ‒ anders als Sisi ‒ zierte, ein Bier zu trinken, soll das gekrönte Münchner Kindl erwidert haben: „Mein Lieblingsgetränk ist diese braune Flüssigkeit auch nicht. Doch es gehört schon zu meinen Traditionen in München, dem bayerischen Biere die Ehre meines Besuches anzutun.“

Das Kaiserin Elisabeth Museum am Schlossberg 2 in Possenhofen ist heuer noch bis Sonntag, 22. Oktober, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet.

Sisis Ermordung Kaiserin Elisabeth von Österreich wurde am 10. September 1898 am Genfer See von einem Italiener mit anarchistischen Beweggründen erstochen. Laut Bericht des Schweizerischen Bundesarchivs wollte der Attentäter eigentlich den Prinzen von Orléans töten. Als dieser nicht eintraf, wählte er die Kaiserin als Opfer. Ihr Grab ist in der sogenannten Kaisergruft unter der Kapuzinerkirche in Wien.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.