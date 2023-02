Katze in Auto-Motor gefangen ‒ Fahrer in München rettet Tier das Leben

„Durch den Keilriemen gewirbelt“

+ © Berufsfeuerwehr München In München hat sich eine Katze hat im Motorraum eines Autos verirrt. © Berufsfeuerwehr München

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kristina Beck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Autofahrer hat in München einer Katze in Not wohl das Leben gerettet. Das Tier hatte sich im Motorraum verirrt, was er erst beim Starten gemerkt hatte.

München ‒ „Ein Leben von den üblichen sieben hat sie wohl verwirkt.“ Mit dem gewohnten Humor fasst die Feuerwehr München das Ereignis zusammen, das einer Katze in der Ingeborg-Bachmann-Straße am Dienstagnachmittag widerfahren ist.

Katze in Automotor eingeklemmt ‒ Fahrer entdeckt Tier und retten ihr das Leben

Das Tier hat sich im Motorraum eines Auto versteckt. Beim Anlassen des Motors hat der Fahrer den heimlichen Gast bemerkt und sofort reagiert. „Die Katze wurde einmal komplett durch den Keilriemen gewirbelt“, berichtet die Feuerwehr.

Mit ihrem Fell sei auf der rechten Seite im Keilriemen eingeklemmt gewesen. Die Einsatzkräfte lösten den Keilriemen, sodass die Katze befreit war.

Katze flieht nach Untersuchung ‒ Wem gehört das Tier?

Nach einer ersten Untersuchung, die sie „nur mit Müh und Not über sich ergehen ließ, gab es kein Halten mehr“, teilt die Feuerwehr mit. Die „sichtlich schlecht gelaunte Katze“ ergriff mit großen Schritten die Flucht. Eine groß angelegte Fahndung brachte bisher keinen Erfolg.

Bis Redaktionsschluss der Feuerwehr waren der Name, die psychische Verfassung sowie der Aufenthaltsort des augenscheinlich unverletzten Tiers weiterhin unbekannt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.