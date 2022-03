Katze rutscht drei Meter tief in einen Versorgungsschacht - Münchner Feuerwehr kann Tier retten

Die Münchner Feuerwehr musste eine Katze in einem Versorgungsschacht durch eine aufwändige Rettungsaktion bergen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Einen unerwartet schweren Rettungsauftrag bekam die Feuerwehr, als sie eine Katze retten musste, die drei Meter tief in einen Versorgungsschacht gerutscht war.

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr in die Destouchesstraße in Schwabing gerufen, um eine Katze zu bergen. Was sich zunächst einfach anhört, entpuppte sich für die Rettungskräfte als eine echte Herausforderung.

Feuerwehr rettet Katze in München: Einsatzkräfte bohren Loch in die Wand zur Rettung

Der Stubentiger war zuvor in einen Versorgungsschacht geklettert, aber auf seinem Abenteuer auch drei Meter in die Tiefe gerutscht, sodass die Feuerwehr mit schwerem Werkzeug ein Loch in die Wand der darunterliegenden Wohnung bohren mussten, um die Katze zu retten.

Zwei Stunden dauerte es, bis die sechsjährige „Schuri“ gerettet werden und der glücklichen Besitzerin übergeben werden konnte. Unklar wird bleiben, wie das Haustier überhaupt erst in den Versorgungsschacht klettern konnte.

Berufsfeuerwehr München/kw

