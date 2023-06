Dieses Wochenende an der Säbener Straße: So laufen die Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Die Kugel rollt: Am Wochenende finden in München die Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln statt. © dpa/Swen Pförtner

In München finden am Wochenende die Deutschen Kegelmeisterschaften statt, was für besondere Freude beim MKV sorgt. Die Termine und der Modus im Überblick:

München ‒ Gleich nebenan residiert der FC Bayern. Doch eine Hausnummer zuvor, an der Säbener Straße 49, befindet sich ein weiterer Traditionsclub. Der Münchner Kegler-Verein (MKV) wird in zwei Jahren 100 Jahre alt. Jetzt richtet er die Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln aus. Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, messen sich die besten Frauen und Männer der Bundesrepublik sowie Spitzenleute der Kategorie U 23 im Münchner Südosten.



„Der MKV war immer einer der führenden Vereine in Deutschland“, erklärt Präsident Alfred Altmann. Daher hat er auch die Ehre, eine solche Meisterschaft auszurichten. Und nicht nur das: Im vergangenen Herbst war der Club sogar Gastgeber des Welt- und Europapokals. 14 Nationen nahmen teil. „Aktuell allerdings spielen unsere Teams leider nicht ganz vorne mit.“ Am besten ist derzeit eine Damenmannschaft in der 2. Bundesliga.



MKV-Präsident Alfred Altmann. © privat

Deutsche Kegelmeisterschaften in München: Das ist der Modus des Turniers

Etwa 1000 Menschen sind aktuell Mitglied beim MKV. Gekegelt wird – wie in Bayern und Süddeutschland üblich – auf Classic-Bahnen, einem von insgesamt vier Typen. Auch gibt es eine Bowling-Abteilung. Beim anstehenden Wettbewerb allerdings spielt die US-Variante keine Rolle. Da wird ganz traditionell gekegelt. Und zwar zwei Tage lang.



„Der Deutsche Meister oder die Meisterin hat am Ende des Turniers 480 Wurf gespielt“, sagt Altmann. Los geht es mit 15 Wurf in die Vollen, also auf jeweils alle Kegel. Anschließend hat die Person 15 Wurf zum Abräumen. Dieser Modus wiederholt sich nach der ersten Bahn auf drei weiteren. Nach diesen 120 Anläufen werden die besten 16 Sportler ermittelt. Für sie geht es mit einem neuen Durchlauf – ebenso 120 Wurf pro Person – weiter.



Am zweiten Tag sind von anfangs 32 Teilnehmenden noch acht übrig. Auch sie müssen noch mal 120 Wurf absolvieren, ebenso die letzten vier – bis der oder die Siegerin feststeht.



Auch wenn die Wettbewerbs-Sportler maximal 49 Jahre alt sein dürfen, „kann man Kegeln auch später noch mit hoher Leistung betreiben“, wie Altmann erklärt. „Es lässt sich zum Beispiel mit Sportschießen vergleichen“, berichtet der 82-Jährige. Der rhythmische Ablauf, die Koordination von Arm- und Beinbewegung bis zur Abgabe der Kugel, faszinieren ihn auch heute noch. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht: Da fallen sie, die Freunde.“

Livestream Das Turnier steigt am Samstag von 8 bis 21, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Live zuschauen ist auch möglich unter https://sportdeutschland.tv/kvmuenchen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.