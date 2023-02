Wasser dringt immer wieder in die Keller ein

Droht erneute Keller-Flutung in Moosach? Bauprojekt am Botanikum könnte Grundwasserspiegel erhöhen

Von: Benedikt Strobach

Zuletzt drang das Grundwasser 2021 nach Starkregen in die Keller der Anwohner der Leipziger Straße. © Benedikt Strobach

Moosacher sind wegen dem wiederkehrende Wasser und der Flutung ihren Kellern besorgt. Wirken sich die Botanikum-Pläne darauf negativ aus?

München / Moosach ‒ „Anfangs habe ich ein Tröpfeln gehört“, erinnert sich Eva Roubal. Als sie dann am 23. Juni 2021 in ihren Keller schaute, fand sie den Ursprung schnell: Wasser drückte gegen die Fenster und lief durch diese auf den Boden.

Über die Fenster drang das Wasser in die Keller ein. © privat

Am 29. Juni passierte es wieder. „Fünf bis zehn Zentimeter stand es hoch“, sagt die Moosacherin. Ähnlich erging es ihren Nachbarn Volker Dillmann und Sabine Sellmeir.

„Bei uns ist sogar der Strom ausgefallen“, erzählt Letztere. Ein einmaliges Vorkommnis? „Das passiert hier nach Starkregen alle zehn Jahre“, sagt Dillmann.

Flutung der Keller in Moosach - Anwohner befürchten mehr Wasser durch Botanikum-Pläne

Die Anwohner einer Häuserreihe an der Leipziger Straße kämpfen also seit Längerem mit Wasser in ihren Kellern – und haben Angst, dass sich die Situation durch das geplante Bauprojekt auf den Flächen des Botanikums mit über 500 Wohnungen (Hallo berichtete) negativ auswirken könnte.

Die Keller-Böden wurden bei der Flutung beschädigt. © privat

Bei der Bürgerversammlung im November forderten sie daher Informationen, ob und wie das Vorhaben den Grundwasserstand beeinflussen werde.

Den genauen Grund, warum das Wasser immer wieder bis in die Keller trete, wüssten sie nicht. „Vermutlich gibt es Versickerungsprobleme auf der Grünfläche nahe unseres Gehwegs“, sagt Sellmeir. Der Regen könne dort nicht abfließen und bilde eine Art Teich. „Dieser weitet sich dann auch auf den Gehweg aus“, ergänzt Dillmann.



Das Wasser staute sich auf den Gehwegen. © privat

Wasser dringt immer wieder in die Keller ein

„Eine Lösung könnten Drainagen sein“, sagt Roubal. „Das Unwetter 2021 hat einen riesigen Schaden in meinem Keller angerichtet.“ Ihre Versicherung übernahm den neuen Kellerboden. Die Fenster musste die Moosacherin aber selbst austauschen – für 8000 Euro.

Die Anwohner wünschen sich, dass Vertreter der Stadt sich die Situation anschauen. „Durch die Klimakrise werden solche Starkregenereignisse häufiger vorkommen. Wir müssen wissen, was wir dagegen tun können“, sagt Sellmeir.



Der Antrag von November muss bis Mittwoch, 8. Februar, von der Stadt bearbeitet werden.

Grundwasser am Botanikum - München erstellt hydrogeologisches Gutachten

Hallo hat beim zuständigen Referat für Klima- und Umweltschutz angefragt: Sprecherin Gesine Beste erklärt, dass ein hydrogeologisches Gutachten erstellt werde, das auch die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die Grundwassersituation darstelle.

Zudem habe das Referat bereits auf den hohen Grundwasserstand im Bereich der Anwohner hingewiesen. Dadurch seien am Botanikum keine „zu tiefen“ Untergeschosse geplant.

Zudem werde ein größerer, nicht unterbauter Grundwasserkorridor errichtet. „Somit kann das Grundwasser das neue Baugebiet von Süden nach Norden durchfließen und ein größerer Grundwasseraufstau wird dadurch vermieden“, sagt Beste.

Keller-Flut in Schwabing: Die Situation an der Genter Straße ist seit 2,5 Jahren unverändert. Der Landtag überlegt nun, das Abpumpen selbst zu finanzieren.

