Mietergemeinschaft am Kieferngarten: Ärger mit Grünflächen und steigenden Kosten ‒ Vonovia reagiert

Grünflächen mit gelagertem Baumaterial neben dem Spielplatz sorgten im Juli für Unmut. Mittlerweile ist ein Großteil davon entfernt. © gu

In der Vonovia-Anlage am Kieferngarten kracht es zwischen Mietern und Eigentümer. Weshalb sich die beiden Parteien nicht wirklich einig sind.

Update, 7. September:

Kieferngarten ‒ Die Vonovia hat auf die Vorwürfe der Mietergemeinschaft Burmester-/Bauernfeindstraße reagiert. „Wir waren etwas verwundert, diese öffentliche Kritik im Juli zu lesen“, sagt Michael Plum, Regionalleiter München, gegenüber Hallo. „Vor allem, da wir erst Ende Juni mit dem Vorstand der Mietergemeinschaft in einem mehrstündigen Gespräch über viele Themen reden konnten“ Dies sei laut Plum von beiden Seiten sehr positiv aufgenommen worden.

Der Regionalleiter versteht die Vorwürfe bezüglich der Kommunikation. Er erklärt: „Wir haben die Fertigstellung vermeldet, weil der Bau aus technischer Sicht fertiggestellt war. Die neuen Wohnungen waren beziehbar und damals bereits zu 80 Prozent vergeben. Heute ist die Erweiterung komplett vermietet.“ Man bedauere es, dass es dadurch zu Missverständnissen mit den Mietern gekommen sei.

Die Bauzäune in den Grünflächen seien nun größtenteils entfernt. „Auf einer Fläche vor den Häusern Bauernfeindstraße 12 bis 16 ist noch Material für Müllhäuschen östlich der Burmesterstraße gelagert. Hier hoffen wir auf eine zeitnahe Genehmigung der Stadt“, sagt Plum.

Vonovia betont zudem, den Dialog mit den Mietern weiterführen zu wollen. „Unser Bewirtschafter wird nun zusätzlich zu seinem sonstigen Aufgaben näher an die Mietergemeinschaft heranrücken und als Kontakt bei Problemen dem Vorstand als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Außerdem wird er im Objektbetreuerbüro an der Seite der Bauernfeindstraße 12 voraussichtlich ab Oktober oder November für Mietersprechstunden zur Verfügung stehen“, erklärt Regionalleiter Plum. Das Büro müsse dafür noch passend eingerichtet werden.

Auch die Gespräche mit dem Vorstand der Mietergemeinschaft möchte man fortführen. „Wir planen momentan, uns etwa alle sechs Monate auszutauschen.“ Sollte es dennoch früher dringende Anliegen geben, könne man diese auch spontan besprechen, betont Plum.

Kieferngarten ‒ „Die Kommunikation zwischen Anwohnern und dem Immobilienkonzern Vonovia hätte besser laufen können.“ Der Vorsitzende der Mietergemeinschaft Burmester-/Bauernfeindstraße Franz Obst zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung enttäuscht. Er hätte sich gewünscht, dass auch ein Vertreter des Konzerns erschienen wäre. Hauptthema war einmal mehr die Erweiterung des Quartiers am Kieferngarten. Während Vonovia mitteilte, das Bauvorhaben planmäßig und reibungslos abgeschlossen zu haben, ist die Mietergemeinschaft anderer Meinung.

Ärger um Vonovia-Anlage am Kieferngarten: Mieter werfen mangelhafte Kommunikation vor

Ausdiskutieren ließ sich das Thema an diesem Abend nicht, denn Vonovia teilte Obst schriftlich mit, man wolle nicht vor ein Tribunal gestellt werden. Dementsprechend angespannt war das Klima bei der Versammlung im „Arena-Treff“. Die Mieter sahen immer noch zahlreiche Unzulänglichkeiten und Probleme rund um ihre Wohnungen, wie zum Beispiel herumliegende Baumaterialien und steigende Kosten. Aus Sicht der Mietergemeinschaft gab es von Beginn an ein Kommunikationsproblem: Die späte Inkenntnissetzung der Mieter seitens Vonovia, was vor ihrer Haustüre und auf ihren Dächern überhaupt geplant war, zum Beispiel.

Zur Erinnerung: Zusätzlich zu den bestehenden Wohnungen entstanden im Quartier Burmester-/Bauernfeindstraße 58 neue. Dazu wurden drei Punkthäuser mit 43 Wohnungen zwischen den Bestandshäusern gebaut und durch Aufstockungen noch einmal 15 Wohnungen geschaffen. „Im Laufe der Bauarbeiten kamen Fragen auf, die seitens Vonovovia nicht ausreichend beantwortet wurden“, resümierte Obst. Weder die Quartiers-Infobox noch Bau- und Projektmanager hätten zufriedenstellende Antworten parat gehabt.

Ärger verursachten auch undurchsichtige Betriebskostenumlagen und Konzernmitteilungen wie der „Quartiersbote am Kieferngarten“, die nach Meinung der Mieter nicht mit der Realität übereinstimmten. Als Beispiel zog Obst unter anderem heran, dass von den dort erwähnten 11 000 Quadratmeter neu entstandener Grünfläche, zuvor 7000 durch die Baumaßnahmen verschwunden seien. Die Grünflächen seien außerdem unfertige, steinige Flächen mit Wildwuchs.



Um die Wogen zu glätten, lädt Vonovia nun alle Bewohner am kommenden Freitag, 28. Juli, zu einem Grillfest in der Anlage ein.

