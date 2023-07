Jahreshauptversammlung von Mietervereinigung ‒ Ärger mit Grünflächen und steigenden Kosten

Grünflächen mit gelagertem Baumaterial neben dem Spielplatz sorgen für Unmut. © gu

In der Vonovia-Anlage am Kieferngarten kracht es zwischen Mietern und Eigentümer. Weshalb sich die beiden Parteien nicht wirklich einig sind:

Kieferngarten ‒ „Die Kommunikation zwischen Anwohnern und dem Immobilienkonzern Vonovia hätte besser laufen können.“ Der Vorsitzende der Mietergemeinschaft Burmester-/Bauernfeindstraße Franz Obst zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung enttäuscht. Er hätte sich gewünscht, dass auch ein Vertreter des Konzerns erschienen wäre. Hauptthema war einmal mehr die Erweiterung des Quartiers am Kieferngarten. Während Vonovia mitteilte, das Bauvorhaben planmäßig und reibungslos abgeschlossen zu haben, ist die Mietergemeinschaft anderer Meinung.

Ausdiskutieren ließ sich das Thema an diesem Abend nicht, denn Vonovia teilte Obst schriftlich mit, man wolle nicht vor ein Tribunal gestellt werden. Dementsprechend angespannt war das Klima bei der Versammlung im „Arena-Treff“. Die Mieter sahen immer noch zahlreiche Unzulänglichkeiten und Probleme rund um ihre Wohnungen, wie zum Beispiel herumliegende Baumaterialien und steigende Kosten. Aus Sicht der Mietergemeinschaft gab es von Beginn an ein Kommunikationsproblem: Die späte Inkenntnissetzung der Mieter seitens Vonovia, was vor ihrer Haustüre und auf ihren Dächern überhaupt geplant war, zum Beispiel.

Ärger um Vonovia-Anlage am Kieferngarten: Mangelhafte Kommunikation

Zur Erinnerung: Zusätzlich zu den bestehenden Wohnungen entstanden im Quartier Burmester-/Bauernfeindstraße 58 neue. Dazu wurden drei Punkthäuser mit 43 Wohnungen zwischen den Bestandshäusern gebaut und durch Aufstockungen noch einmal 15 Wohnungen geschaffen. „Im Laufe der Bauarbeiten kamen Fragen auf, die seitens Vonovovia nicht ausreichend beantwortet wurden“, resümierte Obst. Weder die Quartiers-Infobox noch Bau- und Projektmanager hätten zufriedenstellende Antworten parat gehabt.

Ärger verursachten auch undurchsichtige Betriebskostenumlagen und Konzernmitteilungen wie der „Quartiersbote am Kieferngarten“, die nach Meinung der Mieter nicht mit der Realität übereinstimmten. Als Beispiel zog Obst unter anderem heran, dass von den dort erwähnten 11 000 Quadratmeter neu entstandener Grünfläche, zuvor 7000 durch die Baumaßnahmen verschwunden seien. Die Grünflächen seien außerdem unfertige, steinige Flächen mit Wildwuchs.



Um die Wogen zu glätten, lädt Vonovia nun alle Bewohner am kommenden Freitag, 28. Juli, zu einem Grillfest in der Anlage ein.

gu

