Wegen Ukraine-Krieg: München benennt „Kiewstraße“ um ‒ Warum die Umbenennung ein Zeichen der Solidarität ist

Von: Jonas Hönle

Teilen

Stadt München benennt „Kiewstraße“ als Zeichen der Solidarität in Kyivstraße um. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Mit der Umbenennung der „Kiewstraße“ will die Stadt ein Signal der Solidarität senden und zeigen, auf welche Seite München im Ukraine-Krieg steht.

Wegen dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine setzte München ein Zeichen der Solidarität mit seiner Partnerstadt Kyiv und benennt die „Kiewstraße“ in Ramersdorf-Perlach um.

Auf Wunsch des ukrainischen Generalkonsulats und bürgerschaftlicher Verbände hat der Stadtrat beschlossen, den Namen in Kyivstraße zu ändern.

Von „Kiewstraße“ zu Kyivstraße - Straßen-Umbenennung in München als Zeichen der Solidarität im Ukraine-Krieg

„München hat durch seine Städtepartnerschaft mit Kyiv eine besondere Beziehung zur ukrainischen Hauptstadt. Uns ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl. Daher nenne München die ukrainische Hauptstadt seit Kriegsbeginn auch so, wie sie in ihrer Landessprache heißt - Kyiv.

Grund für die Umbenennung der Straße ist, dass die bisher im Deutschen gängigen Schreibweise „Kiew“ aus dem Russischen abgeleitet ist. Seit dem Einmarsch des russischen Militärs und den Angriffen auf die Ukraine, wird international die Transkription Kyiv aus dem Ukrainischen bevorzugt.

„Angesichts des unermesslichen Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung hat der Stadtrat entschieden, klar Farbe zu bekennen und künftig die ukrainische Schreibweise zu verwenden,“ heißt es in einer Mitteilung der Stadt München.

Anwohner sind von dieser Umbenennung noch nicht betroffen, da dort bislang niemand wohnt. Dementsprechend werden auch kaum Kosten ausgelöst.

„Sprache prägt Bewusstsein. Und Sprache ist Heimat.“, sagt Kommunalreferentin Kristina Frank. Daher tue die Stadt alles, um zu zeigen auf welcher Seite München steht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.