Kind stürzt metertief in Lichtschacht – Münchner Feuerwehr rückt zu Rettung aus

Drucken Teilen

Ein Kind überstand einen Sturz in einen Lichtschacht in München ohne Verletzungen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Ein Kleinkind ist in München mehrere Meter in einen Lichtschacht gefallen. Nach der Rettung durch die Feuerwehr konnte der Rettungsdienst schnell Entwarnung geben.

München / Laim – Ein 15 Monate altes Kind ist in München in einen Lichtschacht gefallen. Es hatte jedoch einen guten Schutzengel und zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Die Feuerwehr rückte zur Rettung aus.

Rettung durch Feuerwehr in München - Kind nach Sturz in Lichtschacht ohne Verletzungen

Das Kleinkind stürzte Mittwochnachmittag in den 20 cm breiten Lichtschacht in einem Mehrfamilienhaus in Laim. Laut Feuerwehr fiel es etwa drei Meter nach unten.

Die ausgerückte Besatzung eines Rettungswagens konnte die Gitter vor Ort nicht öffnen und rief die Feuerwehr zur Unterstützung. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte entfernten die Abdeckung mit Gewalt und retteten das Kind aus dem Lichtschacht

Nach einer Erstuntersuchung durch den Rettungsdienst und den Kindernotarzt konnte schon vor Ort Entwarnung gegeben werden. Das Kind kam unverletzt in die Obhut der Eltern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.