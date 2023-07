Eltern steigen aus Zug in München zum Telefonieren aus ‒ Dann fährt die Bahn mit einjährigem Kind los

Glück im Unglück

Die Bundespolizei konnte eine Familie vereinen, nachdem die Eltern ihr Kind aus Versehen alleine im Zug zurückließen, um kurz zu telefonieren. (Symbolbild)

Ein Paar verließ den Zug kurz vor der Abfahrt, um zu telefonieren. Die Bahn fuhr jedoch ohne die Beiden los - dafür mit ihrem Kind...

München ‒ Am Münchner Hauptbahnhof stieg ein Paar gemeinsam mit ihrer einjährigen Tochter und Gepäck in einen Zug nach Prag ein. Nachdem sie ihren Platz gefunden hatten, stiegen die Eltern nochmals kurz aus, um ein Telefonat zu führen.

Das Kind ließen die beiden für den kurzen Zeitraum zurück. Doch noch bevor die Eltern das Telefongespräch beenden konnten, schlossen die Türen des Zuges und die Bahn fuhr los - ohne Eltern, dafür mit Kind im Kinderwagen.

Das Paar wandte sich an die Bundespolizei am Hauptbahnhof, die den Fahrplan des Zuges prüften. Dort konnte festgestellt werden, dass der nächste planmäßige Halt in Freising, circa 30 Kilometer nördlich von München, erfolgen würde. Sie informierten Beamte der Bundespolizei in Freising über die Situation.

Diese konnten das Kind und das Gepäck des Paares am Bahnhof empfangen. Sie nahmen zudem mit dem Zugbegleiter und dem mitreisenden Polizisten in der Bahn Kontakt auf, die sich um das Kind kümmerten.

Die Bundespolizei vereinte Eltern und Kind wieder und hinterließ eine sichtbar erleichterte Familie.

