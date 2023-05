Aufmerksame Kinder entdecken Nest mit hilflosen Küken: Feuerwehr München rettet Amselbabys in Not

Von: Sebastian Fuchs

Kinder haben in München ein Nest mit fünf Hilflosen Amselbabys entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. © Berufsfeuerwehr München

Fünf Amselbabys konnten dank der Hilfe aufmerksamer Kindern in München gerettet werden. Die Feuerwehr brachte die kleinen Vögel in ein Tierheim in Riem.

München ‒ Die Kinder entdeckten die fünf Amselbabys, die sich allein in einem Vogelnest befanden, am Donnerstagnachmittag beim Spielen. Zunächst zogen sie sich eine Weile zurück, um das Nest zu beobachten.

Aufmerksame Kinder helfen bei der Rettung hilfloser Küken in München

Es kam jedoch kein Vogel, um sich um die kleinen Amseln zu kümmern. Als sich dann auch noch eine Katze an das Nest anschlich, entschieden sich die Kinder einzugreifen. Sie beschützten die kleinen Vögel vor der sich nährenden Katze und riefen anschließend die Feuerwehr.

Diese rückte mit einem Kleinfahrzeug aus und nahm zunächst Kontakt zu den Kindern auf. Die Einsatzkräfte schlossen sich den Beobachtern an und zogen sich mit den Kindern nochmals zurück, um zu sehen, ob die Vogelmutter irgendwo in der Nähe war.

Leider war dies, wie die Feuerwehr berichtet, nicht der Fall. Auch von welchem Baum das Nest ursprünglich heruntergefallen war, konnte nicht mehr sicher festgestellt werden. Die Feuerwehrfrau, selbst große Tierliebhaberin und Vogelbesitzerin, begriff schnell, dass die alleine gelassenen Tiere jetzt vor allem Wärme benötigten.

Feuerwehr München rettet fünf Amselbabys: Küken werden im Tierheim in Riem aufgepäppelt

Also packte sie die Babys behutsam ein und wärmte sie an ihrem Bauch. Nach der Erstversorgung wurden die kleinen Vögel in ein Tierheim in Riem gebracht. Dort werden sie nun behutsam aufgepäppelt, um hoffentlich irgendwann wieder in die Natur entlassen zu werden.

Für ihr vorbildliches Verhalten erhielten die Kinder, durch deren Hilfe die fünf Amselbabys gerettet werden konnten, ein großes Lob von der Feuerwehr.

