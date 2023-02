Rathaus für Kinder und Jugendliche wird konkreter ‒ München schafft mehr Teilhabe für kleine Bürger

Von: Kristina Beck

Kinder- und Jugendrathaus: Münchens Kinder sollen bei der Stadtentwicklung mitwirken. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Partizipation ist ein Kinderrecht, sagt die UN-Konvention. Die Stadt München will dies durch mehr Beteilung und Mitsprache von Kindern und Jugendlichen erreichen.

München ‒ Wählen mit 16: Das ist in Deutschland zum ersten Mal 2024 bei der Europawahl möglich. Denn das derzeitige Wahlrecht würden Menschen vom Wahlrecht ausschließen, „die an zahlreichen Stellen in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen und sich in den politischen Prozess einbringen können und wollen“, heißt es in der Begründung der Koalitionsfraktionen im Bundestag.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Stadt München und möchte Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu mehr Beteiligung eröffnen.

Kinder- und Jugendrathaus in München: Hier können die Kleinen ihre Wünsche, Fragen und Anregungen äußern

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats beschloss heute die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Büro von Bürgermeisterin Verena Dietl. Der Stadt geht es um „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Stadtgesellschaft“ und „Etablierung von verbindlichen Strukturen der Partizipation in der Verwaltung“, heißt es in der Mitteilung.

Das Ziel der Beteiligung besteht darin, „Anregungen und Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen für die Stadtgesellschaft erkennbar werden zu lassen und sie in allen Bereichen der Stadtverwaltung einzubeziehen“.

Mit dem ‚Rathaus für Kinder und Jugendliche‘ wollen wir endlich Partizipation in die Stadtspitze bringen. Münchner Kinder aus allen Stadtbezirken dürfen bei uns im Rathaus zu Wort kommen und ihre Anliegen an die Bürgermeisterin formulieren. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen werden wir referatsübergreifend Lösungen entwickeln.

Neben den bereits bekannten Formaten wie dem Kinder- und Jugendforum oder Stadtteilkoffer sollen die Projekte ausgeweitet werden, sodass möglichst alle Kinder und Jugendliche in München erreicht werden ‒ so lautet der Plan der Bürgermeisterin.

Kinderrechte nach UN-Konvention Kinder- und Jugendpartizipation ist nach UN-Kinderrechtskonvention ein Kinderrecht. Diese wurde 1992 von Deutschland ratifizierte und steht für das formale Recht aller Minderjährigen, entsprechend Alter und Reife in allen sie berührenden Angelegenheiten berücksichtigt, gehört und ernst genommen zu werden. Der Stadtrat der Landeshauptstadt erkannte die UN-Konvention 2001 mit einstimmigem Beschluss an und verpflichtete sich damit, die Kinderrechte mit Leben zu füllen.

