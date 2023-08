Zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche: SPD/Volt-Fraktion will Rathaus für junge Menschen einrichten

Von: Kevin Wenger

Im Münchner Rathaus soll eine zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden. (Symbolbild) © dpa/Felix Hörhager

Einen Raum für Sorgen, Wünsche und Kritik von Kindern und Jugendlichen im Rathaus - das möchte die SPD/Volt-Fraktion verwirklichen. Was geplant ist:

München ‒ Eine eigene, zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in der Stadtverwaltung, bei der sie ihre persönlichen Sorgen und Wünsche vorbringen können. Das möchte die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat schon bald ermöglichen.

Das Kinder- und Jugendrathaus soll dabei Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) unterstehen und zum allerersten Mal in München so eingerichtet werden. Dafür fordern die Fraktionen einige Anreize.

Kinder- und Jugendrathaus in München: Einfach zu erreichen - Diskussion auf Augenhöhe

So soll es einen festen, physischen Raum geben, der einfach und schnell erreicht werden kann. Um das Angebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten, schlagen die Fraktionen einen Raum im Erdgeschoss des Neuen Rathauses am Marienplatz vor.

Lena Odell, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion, betont die Wichtigkeit der Erreichbarkeit des Kinder- und Jugendrathauses. Junge Menschen sollen so einfach, direkt von der Straße erreichbar, auf Augenhöhe ihre Kritik und Wünsche vorstellen und ernstgenommen werden. Es soll schließlich eine feste Entität, das „junge Rathaus“ entstehen.

