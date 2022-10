Sendlinger Kinder können Viertel bei Koffer-Aktion erkunden und verbessern

Teilen

Die Stadtteilkoffer waren schon in einigen Münchner Vierteln unterwegs. Ab März 2023 kommen sie jetzt auch nach Sendling. © Saskia Pavek

Kinder können 2023 in Sendling ihre Sicht auf das Viertel verdeutlichen. Mit Kamera, Tablet und Co. bewaffnet dürfen die Kleinen festhalten, was sie stört.

SENDLING Wie sehen Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil? Was finden sie gut? Was stört sie? Das Projekt „Ran an die Stadtteil-Koffer“ geht in eine neue Runde – dieses Mal in Sendling. Im Rahmen des Projektes können Kinder ihr Stadtviertel unter die Lupe nehmen und in ihrem Sinne verbessern. „Für Kinder ab drei Jahren gibt es den Kita-Stadtteil-Koffer und für Schulkinder bis 14 Jahren den Kinder-Aktions-Koffer“, sagte Viola Bruskowski, Mitarbeiterin des Büros der Kinderbeauftragten beim Stadtjugendamt, in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Sendling.

Ab März bis Juni 2023 streifen also die Kindergruppen, begleitet von ihren Pädagogen und Eltern durch das Viertel. Mit dabei haben sie den sogenannten Stadtteil-­Koffer. Darin gibt es ein Tablet, Fotoapparate, Sofortdrucker, ein Stempelset, Klemmbretter, Umhängetaschen, Luftbildaufnahmen und Pläne vom Stadtteil – eben alles, was man braucht, um herauszufinden, wo Sendling kinderfreundlicher werden soll. Im Sommer 2023 präsentieren die Jungen und Mädchen ihre Ergebnisse und geben sie zur Umsetzung an die Lokalpolitik.



Kinder beurteilen Stadtteil: Wichtige Erfahrung für Kinder

„Es ist eine wichtige Erfahrung, wie Demokratie funktioniert und man sich einbringen kann“, betonte Bruskowski. Junge Projektteilnehmer in anderen Vierteln, etwa in Laim, hätten bereits in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt, dass sie etwas vor Ort bewirken könnten, sagte Bruskowski. Eine Kinder- und Jugendgruppe der Pfarrei St. Ulrich fand die Radwegführung an der Kreuzung Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße gefährlich.

Die Kinder machten eine Unterschriftenaktion und brachten ihre Verbesserungsvorschläge ein. Daraufhin wurde der Radstreifen auf etwa 20 Meter verlängert, rot eingefärbt und durch eine durchgezogene weiße Linie optisch verdeutlicht. Inzwischen wurde auch ein baulicher Radweg umgesetzt. „Die Sicherheit für die Fahrradfahrer wurde an dieser Stelle deutlich verbessert“, unterstrich Bruskowski.



Sendlings Bezirksausschussvorsitzender Markus Lutz (SPD) versprach übrigens in der Sitzung, er werde die Teilnahme am Projekt auch seiner Tochter ans Herz legen.

Infos zum Projekt Eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Projekt findet am Mittwoch, 19. Oktober, um 16 Uhr, in der gemeinsamen Mensa des Dante- und des Klenze-­Gymnasiums, Wackersberger Straße 59, statt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.