München: Kirche in Brand gesetzt ‒ Täter verbrennen Gesangsbücher

Von: Kristina Beck

In einer Münchner Kirche hat eine Frau ein Feuer entdeckt. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Gesangsbücher unter Feuer: In Untersendling haben Unbekannte den Innenraum einer Münchner Kirche verwüstet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

München ‒ Brennende Gesangsbücher, umgeworfene Kerzen, Bücher auf dem Boden verteilt ‒ was sich nach einem filmreifen Szenario anhört, hat sich in der Pfarrkirche St. Heinrich in der Scharnitzstraße in Untersendling zugetragen.

Brand in Kirche in München ‒ Zwei Frauen löschen Feuer

Eine Frau (60), die die Kirche besuchte, entdeckte, dass auf einem Tisch im Kirchengebäude mehrere Gesangsbücher brannten. Die 60-Jährige rief eine Angestellte der Kirchengemeinde hinzu. Gemeinsam konnten die beiden das Feuer selbst löschen. Anschließend kontaktierte die Angestellte den Polizeinotruf 110.

Die Polizeistreife konnte feststellen, dass der Kirchenraum verwüstet worden war. Es waren Kerzen umgeworfen und Gesangsbücher auf dem Boden verteilt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Feuer in Untersendlinger Kirche ‒ Polizei München sucht Zeugen

Der Polizei liegen bislang keine Hinweise auf die Täter vor. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrkirche St. Heinrich, Scharnitzstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

