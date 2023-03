Missbrauch in der Kirche: Münchner Betroffene pilgern mit dem Rad nach Rom

Von: Romy Ebert-Adeikis

Robert Köhler (v.li.), Richard Kick und Dietmar Achleitner sind drei der neun Betroffenen, die mit dem Rad zum Papst fahren. © Romy Ebert-Adeikis

Mit Unterstützung der Erzdiözese radeln neun Missbrauchs-Betroffene der Kirche zum Papst nach Rom. Was ihre Ziele und Motive sind...

München ‒ „Ich bin mit 14 mit dem Rad von Salzburg nach Venedig und wieder zurück. Das hat mich geprägt“, sagt Fahrrad-Fan Dietmar Achleitner. Es ist aber nicht das einzige Erlebnis aus seiner Jugend, dass das Leben des heute 80-Jährigen für immer verändert hat. Der Neuhauser wurde über Jahre von einem Ordenspriester missbraucht, ein enger Freund der Familie. Lange konnte Achleitner über das Erlebte nicht sprechen. Jetzt trägt er es in die Welt hinaus – bis zum obersten Hirten der katholischen Kirche. Zusammen mit acht anderen Missbrauchs-Betroffenen macht er sich am Samstag, 6. Mai, mit dem Fahrrad auf zu einer Pilgerreise nach Rom.



„Wir brechen dorthin auf für die Kirche, die sich oft nicht genug bewegt“, erklärt Robert Köhler von der Initiative „Wir wissen Bescheid“ das Anliegen der Reise. „Wir möchten anderen Betroffenen Mut machen, zu ihrem Leben zu stehen und darüber zu reden“, sagt Richard Kick, Sprecher des unabhängigen Betroffenenbeirats in der Erzdiözese München und Freising.



Auf dem Rad nach Rom: Missbrauchs-Betroffene richten Botschaft an Papst

Insgesamt zehn Etappen zwischen 60 und 100 Kilometern sind geplant. Ein Guide und ein Gepäckbus, in dem die im Schnitt 65-jährigen Teilnehmer auch mal ein Stück mitfahren dürfen, begleiten die Gruppe. Am Mittwoch, 17. Mai, wollen die Pilger dann mit verschiedenen Würdenträgern im Vatikan ins Gespräch kommen – wie dem Jesuiten Hans Zollner, der das „Center for child protection“ leitet. Und mit Papst Franziskus selbst.



Ihre Botschaft an den Pontifex: „Es sind schon richtige Gedanken da, die richtigen Personen damit beauftragt, für Aufklärung zu sorgen. Aber das muss jetzt – gegen alle Widerstände – auch konsequent umgesetzt werden. Sonst laufen der katholischen Kirche die Leute weg“, sagt Köhler. Neben einem gemeinsamen Schreiben wollen die Pilger Franziskus persönliche Nachrichten übergeben. „Jeder hat seine Geschichte, sein Anliegen“, betont der 59-Jährige aus Nymphenburg.

Und noch etwas haben die Radler für den Papst im Gepäck: eine circa 35 Zentimeter hohe Herzskulptur des Münchner Künstlers Michael Pendry. „Das Herz ist kantig, rissig, durchlässig“, beschreibt Kick das Werk. „Einer unserer Mitfahrer hat gesagt: Genau so sieht mein Herz aus!“

Eine Skulptur eines rissigen, kantigen Herzens für den Papst ist auch auf dem Weg nach Rom. © Pendry

Die Skulptur habe aber noch eine weitere Bedeutung. „Wir Betroffenen wünschen uns, dass die Kirche unsere Herzen öffnet, herzlich auf uns zugeht“, betont der 66-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.



Mit dem Rad nach Rom: Betroffene suchen auf auf der Reise Dialog

Dass eine Tour wie ihre – mit Unterstützung der Erzdiözese, die für alle von Missbrauch Betroffenen die Reisekosten übernimmt – überhaupt möglich ist, sei ein erstes wichtiges Zeichen. „Wir haben in Gesprächen mit dem Kardinal oder dem Generalvikar bereits große Fortschritte erzielt. Deswegen fühlen wir uns jetzt in der Lage, das weiterzutragen“, sagt Kick. So wollen sich die Pilger auch während ihrer Reise austauschen – etwa in Bozen mit dem dortigen Bischof Ivo Muser.

„Italien ist bis heute eines der wenigen europäischen Länder, das sich nicht dazu bekennt, dass es klerikale Missbrauchsopfer gibt“, erläutert Kick. In Bozen seien bereits erste Schritte in Richtung Aufklärung geschehen. „Da wollen wir unterstützen, motivieren und Brücken bauen.“ Auch der Münchner Kardinal Marx werde in Bozen mit dabei sein.



„Die Unterstützung des Erzbistums war vom ersten Tag unserer Idee an da“, betont Kick. Auch von anderen Betroffenen, den Mitarbeitern des Ordinariats und der Stadt München sei die Solidarität „unglaublich groß“. Für die Fahrradpilger ein Segen: „Uns geht es auch um ein größeres Bewusstsein in der Gesellschaft, denn Missbrauch passiert überall – in der Kirche, in Familien, im Sportverein.“

Der Start in München am 6. Mai Von der Frauenkirche aus geht es am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr gen Rom. „Wir werden unter anderem vom Oberbürgermeister und dem Generalvikar verabschiedet“, ist Richard Kick erfreut. „Wir hoffen, dass uns viele solidarische Mitfahrer auf der ersten Etappe begleiten.“ Diese führt entlang des Isarradwegs bis nach Schäftlarn. Alle Etappen und Infos zur Pilgertour unter www.wir-brechen-auf.de. Parallel zum Start der Tour zeigt Künstler Michael Pendry seine Multimedia-Installation „Hearts“, auf dem die Herzskulptur der Radpilger basiert. Diese wird im Rahmen der „Langen Nacht der Musik“ in der Herz-Jesu-Kirche, Lachnerstraße 8 in Neuhausen von 19 bis 1 Uhr nachts mit Sound- und Lichteffekten präsentiert.

