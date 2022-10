Ludl-/Senftenauerstraße: warum die Betreuungseinrichtungen noch leer stehen

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Das Haus für Kinder im Neubaugebiet an der Senftenauerstraße ist fertig – aber wird noch nicht genutzt. © Louisa Lettow

An der Ludl-/Senftenauerstraße wurde eine brandneue Kita fertiggestellt, die bezugsbereit ist. Wegen rechtlichen Problemen muss der geplante Träger aber ausscheiden.

HADERN/LAIM 216 Kinder könnten in dem Neubaugebiet an der Ecke Ludl-/Senftenauerstraße betreut werden – theoretisch. Ein Kindertageszentrum mit sieben altersgemischten Gruppen für 56 Krippen- und 49 Kindergartenkinder und einer Hortgruppe für 25 Kinder steht an der Senftenauerstraße 11. Ein Haus für Kinder mit drei Krippengruppen à zwölf Kinder und zwei Kindergartengruppen à 25 Kinder befindet sich daneben an der Senftenauerstraße 17. Die beiden Einrichtungen sind heuer im Sommer fertiggestellt worden – doch stehen noch immer leer.

Über diesen Zustand wundert und ärgert sich CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann, die auch im Laimer Bezirksausschuss sitzt, gleichermaßen: „Diese Einrichtungen werden wirklich dringend benötigt!“ Zuletzt habe es geheißen, dass die Stadt die Einrichtungen nicht in Eigenverantwortung übernehmen könne, sondern diese an einen freien Träger übergeben müsse. „Einen Fachkräftemangel haben wir ja auch noch, aber daran liegt es angeblich nicht“, berichtet Gaßmann.



Kita an der Ludl-/Senftenauerstraße: „Rechtliche Problematik“ verhindert Eröffnung

Gebaut wurden die beiden Einrichtungen von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Laut Sprecherin Kirsten Wiese war ursprünglich vorgesehen, die Einrichtungen direkt nach der Fertigstellung im Sommer an das Referat für Bildung und Sport (RBS) zu vermieten. Eine Eröffnung wäre demnach ab Herbst möglich gewesen, bestätigt RBS-Sprecher Andreas Haase. Anfang August habe die Gewofag „völlig überraschend“ erfahren, dass eine Anmietung durch das RBS nicht möglich sei.



Haas begründet dies mit einer „rechtlichen Problematik“, die „durch die besondere Konstellation leider etwas komplexer“ ist: „Kurz zusammengefasst hat sich im Rahmen der Gespräche letztlich – auch im Rahmen unserer Verpflichtung als Kommune zu wirtschaftlichem Handeln – nur die Lösung einer Gewährung eines Investitions-/Baukostenzuschusses seitens der Stadt an die Gewofag als umsetzbar erwiesen.“ Normalerweise baue die Stadt selbst Einrichtungen oder übernehme alternativ neu gebaute Kitas von einem externen Bauträger im sogenannten Teileigentum.

Kita an der Ludl-/Senftenauerstraße: Gewofag muss neuen Träger suchen

In den vergangenen Monaten seien verschiedene Alternativen parallel diskutiert worden. Was aufgrund der „absolut unüblichen Konstellation“ – eine Maßnahme eines externen Bauträgers, aber in einem jahrzehntelangen Altbestand und zudem ein insgesamt komplexes Bauvorhaben – „einfach entsprechend Zeit in Anspruch genommen hat, um eine rechtssichere Lösung zu finden“.



Weiter erklärt der RBS-Sprecher, dass in diesem Fall aber dann nach der „detaillierten rechtlichen Klärung“ die Übernahme durch das RBS und der Betrieb in städtischer Trägerschaft ausschied, „denn wenn die Stadt zunächst einen Investitionskostenzuschuss gewährt, darf sie danach nicht selbst wieder anmieten“. Als Kommune wiederum sei sie aber verpflichtet, vorhandene Fördermöglichkeiten auszuschöpfen, um wirtschaftlich zu handeln.



Daher muss die Gewofag die beiden Einrichtungen im Rahmen eines Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens an freigemeinnützige Träger überlassen. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen ist“, sagt Wiese.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.