Aubingerin will eine Kita gründen und sucht seit Monaten nach geeignetem Gebäude im Westen

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Derzeit fehlen im Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied Kindertagesstätten. © dpa/Monika Skolimowska

Eine Aubingerin will eine neue Kita im 22. Stadtbezirk eröffnen - da wo der Bedarf am größten ist. Doch geeignete Räume hat sie noch nicht gefunden...

Aubing Sabrina Senninger will im Münchner Westen einen Kindergarten eröffnen. Die Aubingerin steht allerdings vor einem Problem. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels allerdings nicht das Personal. „Ich finde einfach keine Räumlichkeiten“, klagt die 33-Jährige. Senninger arbeitet seit zehn Jahren als Erzieherin und entschied 2021, sich selbstständig zu machen und eine private Kindertagesstätte (Kita) aufmachen. Sie absolvierte ein Gründer-Coaching und erarbeitete ein Konzept.

„Ich möchte eine kleine Einrichtung mit 17 Plätzen eröffnen, denn manche Kinder gehen in großen Gruppen unter“, erklärt sie. Zudem will sie Wert auf nachhaltiges und gesundes Essen sowie einen Fokus auf Umweltpädagogik legen. Unterstützt wird sie dabei von Holly, ihrem ausgebildeten Kita-Hund. „Mir ist es auch wichtig, dass es eine familiäre Einrichtung mit Familienfesten und Elterntagen wird.“ Zwei Kolleginnen konnte sie von ihrem Projekt überzeugen, sodass das dreiköpfige Kita-Team bereitstehen würde. Was fehlt, sind eben noch Räume.



Aubingerin sucht Räume für Kita: Keine Hilfe von Stadt auf Suche erhalten

„Ich suche seit Anfang des Jahres und finde einfach nichts“, sagt sie. Ideal seien rund 100 Quadratmeter mit Gruppenraum, Küche, Büro, Sanitärbereich und kleiner Außenanlage. Enttäuscht zeigt sich Senninger, dass sie wenig Unterstützung von der Stadt erhalte – obwohl Betreuungseinrichtungen benötigt würden. „Der Bedarf ist da. In Gesprächen mit Bekannten bekomme ich viel Zuspruch, denn viele suchen nach einer kleinen Kita, finden aber keine. In Freiham entstehen beispielsweise nur sehr große Einrichtungen.“



Das Referat für Bildung und Sport (RBS) bestätigt, dass es in Aubing-Lochhausen-Langwied derzeit zu wenige Kitas gebe. „Der 22. Stadtbezirk ist aktuell noch nicht ausreichend mit Krippen- und Kindergartenplätzen versorgt“, teilt Sprecher Andreas Haas auf Hallo-Nachfrage mit. Zuletzt habe es nur für 62 Prozent der Ein- bis Dreijährigen einen Platz gegeben.

Allerdings seien an zahlreichen Standorten bereits Einrichtungen in Bau oder in Planung, sodass das RBS „zuversichtlich ist, in den nächsten Jahren in diesem Stadtbezirk eine vollständige Versorgung zu erreichen“. Haas verweist zudem darauf, dass das Referat bei der Gründung einer Kita unterstütze und berate. „Die Suche auf dem freien Immobilienmarkt obliegt dabei aber dem Träger selbst.“



Also muss Senninger, die gerne im Herbst 2023 eröffnen würde, selbstständig weiter suchen. Wer Räume hat, die er für eine Kita zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail an sa.senninger@posteo.de an sie wenden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.