Münchner Kita wegen Wasserschaden geschlossen ‒ Wo die Kinder während der Sanierung untergebracht werden

Von: Jonas Hönle

Die Kita in der Traubestraße 5a ist wegen einem Wasserschaden geschlossen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

In einer Kita in München sind die Gruppen geschlossen. Der Grund: Ein Wasserschaden. Die Kinder müssen während der Sanierung umziehen - die dauert Wochen.

In der Münchner Kita in der Traubestraße 5a gab es einen Wasserschaden. Die zwei Kinder-Gruppen sind aufgrund des Schadens in der Einrichtung nun vorübergehend geschlossen. Die Sanierung dauert voraussichtlich acht Wochen.

Wasserschaden in Münchner Kita in der Traubestraße: Kinder-Gruppen geschlossen - Sanierung dauert acht Wochen

Wie die Stadt München mitteilt, war der Auslöser eine defekte Waschbeckenarmatur in der Putzkammer. Dadurch sei Wasser unbemerkt in die Toilette und die angrenzenden Räume geflossen. Auch der Estrich sei stark durchfeuchtet und müsse getrocknet werden.

Gegen die eingedrungene Feuchtigkeit seien bereits Trocknungsgeräte aufgestellt worden. Im Anschluss müssten noch Boden- und Malerarbeiten durchgeführt werden.

Die Eltern seien von der Stadt München informiert worden und werden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Die Betreuung der Kinder erfolgt während der Sanierung in der Kindertageseinrichtung an der Burmesterstraße 19a. Der Umzug findet am Freitag, 3. Juni, statt.

