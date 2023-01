Klagen vorbereitet ‒ Mobil in Deutschland will Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring in München stoppen

Von: Jonas Hönle

Mobil in Deutschland will das Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring in München stoppen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Der Verein Mobil in Deutschland unterstützt Klagen gegen das Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring in München, das am Mittwoch in Kraft tritt.

München ‒ In München tritt am 01. Februar 2023 das Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring in Kraft. Um die Stickstoffdioxid-Immissionen zu senken, dürfen dort dann keine Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 4/IV und schlechter fahren - allerdings können Ausnahmen beantragt werden.

Sollten sich die Werte bis zum 1. Oktober 2023 nicht verbessern, würden in der zweiten Stufe die Diesel-Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse 5/V in das Fahrverbot mit aufgenommen.

Klagen gegen Diesel-Fahrverbot auf Mittleren Ring in München - Mobil in Deutschland will Verbot stoppen

Die Reaktionen auf den Plan der Stadt München gehen jedoch weit auseinander. Der Verein Mobil in Deutschland möchte nun gegen das Diesel-Verbot auf dem Mittleren Ring vorgehen.

„Dieses Fahrverbot ist unverhältnismäßig, unsozial und kontraproduktiv und muss daher gestoppt werden,“ heißt es in einer Pressmitteilung. Allein im Februar seien 70.000 Autobesitzer in München betroffen, in ganz Bayern rund 700.000.

Laut Aussage von Mobil in Deutschland seien bereits mehrere Klagen vorbereitet, die der Verein begleite. Einer der Kläger sei Robert Brannekämper, der für die CSU im bayerischen Landtag sitzt.

