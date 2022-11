Klima-Aktivisten nach Protest in München vor Gericht ‒ Bayerns Innenminister will Präventivhaft diskutieren

Von: Jonas Hönle

Nach einer Straßenblockade am Stachus stehen drei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ in München vor Gericht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach einer Straßenblockade am Stachus mit anschließendem Gewahrsam in der JVA Stadelheim stehen drei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation in München vor Gericht.

München ‒ In München müssen sich heute drei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ vor Gericht verantworten.

In dem Eilverfahren soll es um Verkehrsblockaden in der Münchner Innenstadt Anfang November gehen. Bei der Protest-Aktion hatten sich mehrere Personen am Münchner Stachus zweimal hintereinander auf die Straße geklebt.

Nach Angaben der „Letzten Generation“ befanden sich die drei Aktivisten, die am Mittwoch vor Gericht stehen, seit Anfang November in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Gewahrsam. Vergangenen Samstag seien sie aus der Präventivhaft entlassen worden.

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ nach Protest-Aktion am Stachus vor Gericht in München

Klima-Aktivisten protestieren seit Wochen mit verschiedenen Aktionen für mehr Klimaschutz. Im München klebten sich Aktivisten an ein Rubens Gemälde in der Alten Pinakothek oder beschmierten das Blackrock-Gebäude am Lenbachplatz mit einer braunen Substanz.

In Bayern wurden in der Folge einige Aktivisten zur Verhinderung weiterer Aktionen für jeweils bis zu 30 Tage in Gewahrsam genommen. Ein Klima-Aktivist der „Letzten Generation“ trat in der JVA Stadelheim München in den Hungerstreik.

Gewahrsam in JVA Stadelheim - Bayerns Innenminister Herrmann will umstrittene Präventivhaft nur in Ausnahmefällen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will diese einmonatige Präventivhaft jedoch nur in seltenen Fällen anwenden. „Ein Gewahrsam von 30 Tagen muss auch in Zukunft die absolute Ausnahme sein“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch).

„Bei den Gewahrsamnahmen geht es darum, Straftaten oder konkrete Gefährdungen zu verhindern.“ Ziel sei nicht, Proteste zu unterbinden.

Herrmann hatte am Montag angekündigt, das Thema bei der an diesem Mittwoch in München startenden Herbstkonferenz der Innenminister ausführlich diskutieren zu wollen.

Prozess gegen Aktivist nach Blockaden - 24-Jähriger setzt auf Gysi

In Berlin kann ein mutmaßlicher Straßenblockierer derweil auf prominente Hilfe vor Gericht hoffen. Beim Prozess gegen den 24-Jährigen vor dem Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch wird er vom bekannten Linke-Politiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi vertreten. Der Angeklagte soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft an drei Straßenblockaden der „Letzten Generation“ im Januar und März in Berlin beteiligt haben.

Nach einer Klebeaktion im Kampf gegen den Klimawandel wurden bereits drei Aktivisten der „Letzten Generation“ in München vom Gericht wegen Nötigung verwarnt.

