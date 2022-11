Nach Klebeaktion am Stachus ‒ Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ gehen in München erneut auf die Straße

Von: Jonas Hönle

Bei einem Protest klebten sich Klima-Aktivisten am Stachus in München auf einer Straße fest. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Nach der Klebeaktion am Stachus in der letzten Woche kündigen die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ einen erneuten Protest auf der Straße an.

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ haben für den heutigen Montag einen weiteren Protest am Stachus in München angekündigt.

Mit der Aktion auf der Straße wollen die Aktivisten auf den Klimawandel aufmerksam machen und Kritik an dem Kurs der Regierung äußern.

Klima-Aktivisten in München nach Klebeaktion am Stachus erneut auf der Straße

Erst am Donnerstag hatten sich Demonstrierende am Stachus bei einer Klebeaktion auf der Straße festgeklebt. Dabei wurden mehrere Klima-Aktivisten von der Polizei in Gewahrsam genommen.

„Ich werde mich auch von Drohungen mit 30 Tagen Gefängnis nicht einschüchtern lassen. Mein Leben und das Leben meiner ganzen Generation steht auf dem Spiel!“ heißt es von einer 18-jährigen Unterstützerin der Aktion.

„Die Welt ist völlig aus den Fugen geraten,“ sagt ein 47-jähriger Ingenieur des technischen Umweltschutzes, der laut „Letzte Genration“ ebenfalls auf der Straße demonstriert. „Durch meine einschlägige Fachexpertise kann ich einschätzen, in welcher Gefahr wir uns befinden.“ Dieses Jahrzehnt werde über die Zukunft der gesamten Zivilisation entscheiden.

„Letzte Generation“ lädt zum Gespräch in Berlin ein

Die „Letzte Generation“ lädt nun Kabinettsmitglieder der Bundesregierung - besonders Kanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Linder (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag zu einem Gespräch in Berlin ein. Dabei soll der Umgang mit den Klima-Protesten und Sicherheitsmaßnahmen im Klimanotfall besprochen werden.

