Wieder Aktion von Klima-Aktivisten in München ‒ „Letzte Generation“ kündigt nächsten Protest am Stachus an

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten kündigen eine neue Protest-Aktion am Stachus in München an. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Gerade erst wurden Klima-Aktivisten aus der Präventivhaft entlassen, schon kündigt die „Letzte Generation“ die nächste Protest-Aktion am Stachus an.

München ‒ Nachdem sich Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ bei einem Protest am Flughafen München auf einer Landebahn festgeklebt hatten, kamen sieben Personen in Präventivhaft.

Nach der Aktion hatte das Amtsgericht diese wegen Wiederholungsgefahr bis zum 17. Dezember angeordnet. Nach Ablauf dieser Frist seien am Samstagmittag die sieben Aktivisten aus zwei Justizvollzugsanstalten entlassen worden, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Michael Graf.

Wieder Aktion in München - Klima-Aktivisten kündigen Protest am Stachus an

Die „Letzte Generation“ will ihren Protest jedoch fortführen. Die Aktivisten kündigten eine weitere Blockade-Aktion am Stachus an. Diese soll am Dienstag um 08 Uhr stattfinden.

Die Stadt München hatte Klima-Proteste per Allgemeinverfügung verboten, bei denen sich Personen auf Straßen festkleben oder die nicht versammlungsrechtlich angemeldet sind. Davon wollen sich die Unterstützer der „Letzte Generation“ laut Mitteilung nicht einschüchtern lassen und kündigen weiter Widerstand an.

