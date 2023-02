Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich in München auf Straße ‒ Polizei ermittelt wegen Nötigung

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich in München wieder aus Protest auf die Straße. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Bei einem weiteren Klima-Protest der „Letzten Generation“ klebten sich Aktivisten auf einer Straße fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung.

München / Altstadt ‒ In München haben sich erneut Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ aus Protest auf einer Straße festgeklebt.

Die Polizei hat gegen sechs Personen Anzeige wegen Nötigung erstattet und ermittelt wegen Verstößen gegen das bayerische Versammlungsgesetz.

Drei der Aktivisten hatten sich am Montag, gegen 12.10 Uhr, auf der Frauenstraße festgeklebt, drei weitere Personen setzten sich zu ihnen. Die Versammlung war laut Polizei München nicht angezeigt.

Da die Protestierenden die von Einsatzleiter erteilten Auflagen nicht einhielten, löste die Polizei die Versammlung auf und löste die Aktivisten von der Straße.

Die sechs Aktivisten kamen nach der Sachbearbeitung durch das Polizeipräsidium München wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu diesem Einsatz, an dem mehr als 50 Beamte beteiligt waren, führt die Münchner Kriminalpolizei.

Protest der „Letzten Generation“ - Leichte Behinderungen im Verkehr an der Frauenstraße

Da es am Anfang zu leichten Behinderungen kam, leitete die Polizei den Verkehr um. Gegen 13:00 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet und die Straße wurde wieder freigegeben.

Am Montag kam es auch in weiteren Städten in Deutschland zu Protesten von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“.

