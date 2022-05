Klimaaktivisten kleben sich auf A95 bei München fest ‒ Berufsverkehr stundenlang blockiert

Von: Jonas Hönle

Klimaaktivisten haben sich auf der A95 festgeklebt und den Berufsverkehr blockiert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Klimaaktivisten blockierten den Berufsverkehr in München, sie klebten sich als Protest auf einer Ausfahrt der A95 fest. Die Polizei schließt Übergriffe nicht aus.

In München haben Klimaaktivisten am Montagmorgen stundenlang den Berufsverkehr blockiert. Sie klebten sich auf der Abfahrt München-Fürstenried der A95 stadteinwärts fest, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ein Fotograf der Deutschen Presse Agentur berichtete von einigen aufgebrachten Autofahrern, die für die Aktion der Umweltschützer offensichtlich kein Verständnis hatten und handgreiflich wurden.

Von Übergriffen wusste der Polizeisprecher zunächst nichts, schloss diese aber nicht aus. In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit ähnliche Aktionen von Aktivisten, zum Beispiel aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung.

Klimaaktivisten haben sich in München bereits am Isartor, im BR-Gebäude und am Flughafen festgeklebt, um gegen Lebensmittelverschwendung und die Klimakrise zu protestieren.

