Klimaschützer kleben sich aus Proteste an Straßen, Gemälde und Fahrzeuge ‒ in München wächst dagegen Unmut

Von: Romy Ebert-Adeikis

Auf der Sonnenstraße blockierte „Scientist Rebellion“ am Wochenende fürs Klima den Verkehr. Zwei Wissenschaftler klebten sich an die Fahrbahn. © Bodmer

Der Unmut wegen den Protest-Aktionen von Klimaaktivisten in München wächst. Die Konservativen fragen, was die Stadt für Vorkehrungen gegen „sogenannte Öko-Aktivisten“ trifft.

Autobahnzufahrten im Mai, ein Rubensgemälde der Alten Pinakothek im August, jetzt die BMW-Welt: München wird immer öfter Schauplatz aufsehenerregender Klimaproteste.

Unmut in München wegen Protest-Aktionen von Klimaaktivisten

Mit Folgen: Nachdem die Gruppe „Scientists Rebellion“ am vergangenen Samstag Fahrzeuge der BMW-Welt beschmiert und sich an diese geklebt hatte, wurden 15 Mitglieder aus Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und den USA in Polizeigewahrsam genommen. Einige sollen dort bis Freitag, 4. November, bleiben, „um sicherzustellen, dass keine weiteren strafbaren Handlungen von ihnen verübt werden“.

Das wiederum stachelte andere Aktivisten an: „Wir weiten unseren friedlichen Widerstand in den kommenden Tagen nach München aus und werden ihn monatelang fortsetzen“, kündigte die Gruppe „Letzte Generation“ mit Autobahnblockaden an.



Vorkehrungen gegen „sogenannte Öko-Aktivisten“ in München

Manchen wird dieses Treiben jetzt zu bunt: So hat die Stadtrats-CSU eine Anfrage an OB Dieter Reiter gestellt, welche Vorkehrungen die Stadt gegen „sogenannte Öko-Aktivisten“ treffen würde. Gleichzeitig fordern die Konservativen eine öffentliche Distanzierung der Stadtspitze von den Aktionen, „die eher als Straftaten zu werten sind“.



Erste Münchner Einrichtungen haben bereits solche Vorkehrungen getroffen – auch wenn auf Anfrage viele darüber nicht öffentlich sprechen wollen. Die Staatliche Antikensammlung und Glyptothek habe ihre Aufseher auf mögliche Aktionen hingewiesen. „Es liegen auch ‚Steckbriefe von bekannten Aktivisten vor“, teilt der leitende Sammlungsdirektor, Florian Knauß, gegenüber Hallo mit.

