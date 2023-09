München Klinik schult in Reanimation: So geht Erste Hilfe bei einem plötzlichen Herzstillstand

Von: Sebastian Fuchs

Die München Klinik schult eigene Notfallteams und Schüler in Reanimation. © München Klinik

Zur „Woche der Wiederbelebung“ im September schult die München Klinik Schüler und eigene Notfallteams. So geht Erste Hilfe bei einem plötzlichen Herzstillstand:

München ‒ „Du kannst nichts falsch machen. Nur wer nicht hilft, handelt garantiert falsch“, sagt Dr. Michael Findeisen, Oberarzt der internistischen Intensivstation in der München Klinik in Harlaching. Über 70.000 Menschen erleiden laut München Klinik in Deutschland jährlich einen plötzlichen Herzstillstand. Nur jeder zehnte Betroffene überlebt.

Woche der Wiederbelebung: München Klinik gibt Kurse für Schüler in Reanimation

Findeisen und seinen Kollegen ist es ein Anliegen, dass bereits Schülerinnen und Schüler das Wissen um die richtigen Wiederbelebungsmaßnahmen verinnerlichen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dieses Wissen im Laufe ihres Lebens einmal anwenden müssen ‒ dann sollen sie es parat haben und sich trauen“

Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten mit der Herzdruckmassage begonnen wird, sinken die Überlebenschancen für Betroffene massiv ‒ andersherum verdreifacht sich deren Überlebenschance, wenn Anwesende sofort handeln und Erste Hilfe leisten. Es gilt also, möglichst schnell mit Hilfsmaßnahmen zu beginnen.

Deshalb sollte jede und jeder in der Lage sein, im Notfall lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Zur „Woche der Wiederbelebung“, vom 18. bis 24. September, gibt die München Klinik deshalb Reanimationskurse für Schüler. In theoretischen und praktischen Einheiten bringen die Mediziner den Schülern das Wissen um das richtige Handeln bei Herzstillstand näher.

München Klinik bildet auch eigenes Personal weiter

Zur „Woche der Wiederbelebung“ gibt die München Klinik außerdem spezielle Weiterbildungskurse für das eigene Fachpersonal in allen vier Notfallzentren der München Klinik. Gerade für ärztliches und pflegerisches Personal in Notaufnahmen sei es wichtig, kritisch erkrankte Patienten zu erkennen und das richtige Handeln im Falle eines lebensbedrohlichen Notfalls, wie zum Beispiel einem Herz-Kreislaufstillstand, zu kennen bzw. aufzufrischen.

Prüfen ‒ Rufen ‒ Drücken: So leisten Sie Erste Hilfe bei einem plötzlichen Herzstillstand

„Prüfen, Rufen, Drücken“ lautet das Motto im Notfall:

Prüfen: Ob die bewusstlos zusammengebrochene Person noch reagiert und atmet.

Rufen: Notruf über 112, Rufen sie Umstehende um Hilfe

Drücken: Fest, mindestens 100-mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft.

Trainierte Ersthelfer sollten laut München Klinik zusätzlich die Mund-zu-Mund-Beatmung im Verhältnis von 30 Herzdruckmassagen zu zwei Beatmungen durchführen. Diese Maßnahmen verdoppeln bis verdreifachen die Chance, dass der Betroffene überlebt.

