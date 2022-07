Kocherlball 2022 in München: Alle Infos zum Kult-Tanzevent am Chinesischen Turm

Der Kocherlball findet nach zwei Jahren Zwangspause wieder statt. Hallo hat alle Infos. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kann auch eines der bekanntesten Tanzevents in München wieder stattfinden: Der Kocherlball. Alle Infos zur Veranstaltung:

In gut einer Woche, am Sonntag, 17. Juli, ist es wieder soweit: Der Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten kann wieder stattfinden. Morgens um 6 Uhr werden wieder Interessierte unter der Leitung von Tanzmeisterin Kathatina Mayer, die mit Hallo schon über das diesjährige Event gesprochen hat, und Tanzmeister Magnus Kaindl tanzen.

Kocherlball 2022 in München: Das wird geboten

Die „Tanngrindler Musikanten“ und „Schreinergeiger“ werden dabei die Veranstaltung musikalisch untermalen. Natürlich steht auch die „Münchner Française“ traditionell auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei, es gibt Biergartenschmankerl, frische Schmalznudeln und Brotzeiten. Getränke müssen über die Biergartenstationen gekauft werden. Es muss auch keine Reservierung im Voraus getätigt werden.

Gegen 10 Uhr soll das Event enden. Weitere Infos gibt es hier.

